Muñiz: "Este ascenso quiero disfrutarlo, vivirlo y no olvidarlo nunca"

Valencia, 27 abr (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que si este sábado son capaces de ganar al Real Oviedo en el estadio Ciutat de València y conseguir el ascenso quiere "vivirlo y disfrutarlo" y no olvidar estas sensaciones nunca.

"Me lo dices y se me ponen los pelos de punta. Este ascenso quiero recordarlo, vivirlo, disfrutarlo y que no se me olvide nunca. Me gustaría vivirlo y disfrutarlo con todos, con la gente, con el grupo, con vosotros. Ya viví el ascenso de Málaga y hay cosas que no recuerdo", dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El entrenador asturiano insistió en que deben mantener la calma e insistió en su eslogan de "partido a partido", aunque reconoció que ni siquiera ha frenado la euforia en su entorno. "La familia ya me conoce y no me hace caso y el sábado estarán en Valencia", bromeó.

Muñiz explicó que ve normal que tanto el club como la afición esté preparando la teórica fiesta del ascenso a Primera división, el quinto en la historia del Levante, pero se mostró tranquilo porque tiene claro que el vestuario es ajeno a la fiesta y se mantiene concentrado.

"Es normal que haya preparativos y que el entorno lo piense. Me preocuparía si viera la fiesta en el vestuario y allí veo concentración. Lo que está pasando es lo que estábamos buscando que pasara. No nos podemos meter en cómo lo puede vivir el entorno, el vestuario es consciente de lo que nos jugamos. Hay plena confianza de que sigamos de aquí al final así y ojalá el entorno pueda disfrutar", manifestó.

El entrenador destacó la dificultad del rival del sábado y apeló a la paciencia que deben tener durante el partido. "Intentaremos aprovechar la oportunidad ante un rival que se juega mucho. Es un muy buen equipo, con un juego muy claro y que saca mucha rentabilidad a los goles que hace. Me gusta respetar al equipo que viene y se está jugando entrar en ascenso", dijo.

"Nos jugamos tres puntos que nos dan el ascenso. Para ganar un partido hay que sufrir mucho y así lo vamos a intentar mantener hasta el final. No nos conformamos nunca con el empate pero no nos gusta que el partido sea un correcalles, porque no te lleva a ningún sitio. Hay momentos que interese desmelenarse y otros en el que haya que ganar desde el orden", añadió.

Además, Muñiz insistió en que en caso de subir a Primera seguirá en el Levante el año que viene tal y como tiene estipulado en su contrato. "Yo por mí es cien por cien pero hay otra parte. Yo tengo contrato aquí y estoy muy a gusto. Quiero ser prudente en eso", finalizó.