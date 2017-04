La malagueña desaparecida habla con su familia tras ser localizada en Turquía

Málaga, 27 abr (EFE).- La malagueña desaparecida desde el pasado lunes en Turquía ha podido hablar con su familia tras ser localizada y ha confirmado que tanto ella como su novia, de nacionalidad egipcia, "están bien" a la espera de que les comuniquen cuándo serán deportadas.

María Jimena Rico, nacida en Argentina y de padre español, viajó junto a su novia Shaza Ismail hasta Dubái para visitar a la madre de esta última porque se encontraba enferma. Sin embargo, esa enfermedad resultó ser un plan orquestado por el padre para retener a su hija en ese país, en el que reside la familia.

Al enterarse de que los padres la habían denunciado por homosexual -en Dubái es un delito-, consiguieron huir en avión hasta Georgia, donde permanecieron tres días en casa de unos amigos, para cruzar la frontera turca en su huida hacia territorio europeo.

Ya en territorio turco, las autoridades las detuvieron por no tener la documentación en regla.

La hermana de la joven, María del Valle Rico, ha indicado a Efe que la familia ha podido contactar telefónicamente hoy con ella cuando la estaban trasladando a un centro de refugiados en Estambul desde la ciudad de Samsun.

Las autoridades españolas se encuentran en contacto con la familia y están pendientes de facilitarles "todos los datos del centro desde el que serán deportadas, aunque los familiares no saben con precisión si serán trasladadas a Londres, donde ambas residen, o a España.

El embajador español en Ankara, Rafael Mendívil Peydro, ha explicado hoy que tanto Jimena Rico como su pareja, Shaza Ismail, fueron detenidas en la ciudad de Samsun hace tres días.

En ese momento fue en el que las fuerzas de seguridad turcas "les quitaron el móvil y el pasaporte", ha precisado María del Valle Rico, en una actuación conjunta que se saldó con más de cien personas detenidas y que fueron encarceladas.

"Mi hermana me ha confirmado que no les daban de comer y que entre todos los detenidos se compraba la poca comida a la que podían acceder. Las tuvieron esposadas e incomunicadas y mi hermana sabía que estábamos desesperados al no tener noticias. No podían hablar con la policía porque ni había traductor ni hablaban inglés", ha dicho.

María del Valle Rico, que ha comentado que tras el "susto" están recuperando la tranquilidad, ha mostrado su intención de avisar a la hermana de Shaza Ismail para "que sepa que está viva, al menos". "Yo sé lo que se pasa como hermana y me gustaría hablar con ella de hermana a hermana porque no es más que una chica de veinte años asustada", ha dicho.

No obstante, no piensa hablar con el padre de Shaza Ismail tras haberse comunicado con él antes de localizar a la pareja, pues, según ha informado la familia a los periodistas hoy en Torrox, no saben si creer lo que dice: "No sabemos si por miedo o por qué, pero ha dicho que él no sabe nada y que a mi hermana no le ha hecho nada, era lo único que me repetía".