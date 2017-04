Lozano: "Tenemos que estar entre los ocho mejores en el Mundial"

Redacción deportes, 27 abr (EFE).- El argentino Raúl Lozano, que este miércoles fue presentado como nuevo seleccionador chino, reconoció a Efe que uno de los principales objetivos que le han impuesto los dirigentes del voleibol de ese país es "estar entre los ocho mejores en el Mundial".

"Difícil, pero podemos conseguirlo", aseguró Lozano, consciente del enorme reto que asume, ya que el equipo chino es, en estos momentos, vigésimo en la clasificación de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Lozano se convirtió en un nuevo "embajador" del deporte argentino en China, siguiendo los pasos de sus compatriotas, los futbolistas Carlos Tévez, que juega en el Shanghai Shenhua, y Ezquiel Lavezzi, enrolado en el Hebel China Fortune, además del voleibolista Facundo Conte, que recientemente se proclamó campeón de Liga con el Shanghai Volleyball.

"Realmente me pareció un desafío profesional muy interesante, además me gusta la idea de conocer y aprender una cultura milenaria tan diferente a la cultura occidental. No he consultado con nadie. Me he sentido con muchas ganas de afrontar un desafío muy importante", declaró Lozano, que se convierte además en el primer extranjero en dirigir a esa selección.

Para él, esta circunstancia no supone ningún hándicap. "Ese desafío ya lo viví en Polonia. Fue una situación similar, pero con la diferencia de que los polacos hacía cerca de 30 años que no ganaban y China hace más de 30 que no están entre los primeros siete en un campeonato Mundial", explicó.

"China -prosiguió- nunca ha ganado en varones. Sí ha ganado mucho en voleibol con las mujeres. Ahí está la prueba que se puede. Hoy, el equipo nacional femenino indica el camino a seguir".

Ha firmado un contrato de dos años, que podría ampliarse dos más si consigue "los objetivos prefijados". Unos objetivos enormemente ambiciosos. "Debemos jugar la Liga Mundial y el campeonato asiático esta temporada. La próxima es el Mundial y los juegos asiáticos. Tenemos que estar entre los mejores 8 del Mundial. Difícil pero podemos", señaló.

Para conseguirlo, Lozano es consciente de que deben "mejorar varios aspectos importantes como equipo". "Solo de este modo podremos superar a Japón (decimocuarto en ránking FIVB) y a unos cuantos más. Debemos compararnos con los mejores y no sólo con los asiáticos. El voleibol masculino en Asia está mal, podría decirse que está en crisis pues desde 1982 que ningún equipo juega una semifinal en un Mundial. Y hoy es Irán el adversario de mejor ránking (está ubicado en séptimo lugar)".

Esta será su quinta experiencia de Lozano al frente de una selección nacional, tras dirigir a España, Alemania, Polonia e Irán.

"Tengo muchísimos recuerdos de cada uno de esos equipos. Son muchas alegrías y pocos momentos malos.Yo me he desarrollado como entrenador y como persona en estos países. Han sido experiencias únicas. Tengo mi hijo que es español por haber nacido en e primer período que trabajé en España y con mi esposa siempre le hablamos de Barcelona la ciudad donde nació. El período de trabajo en el CAR es imborrable para mí. No quisiera ponerme nostálgico, pero son tantas las imágenes y los recuerdos que me vienen en mente... En los cuatro me han tratado muy bien", reconoció.

Sobre su adaptación aseguró que no es algo que le inquiete. "No es preocupante la adaptación mía, es algo recíproco... en algunos aspectos, los jugadores deben adaptarse y en otros aspectos soy quien debe realizar cambios y adaptarse".

"En el staff -continuó- trabajarán conmigo dos compatriotas argentinos: Juan Serramalera y Andrés Esper. Generalmente voy formando colaboradores del país donde trabajo. Aquí el tiempo es tirano y a veces no nos da opción. Por lo tanto, no tengo alternativas y he solicitado colaboradores de mi confianza. Trabajaré con un traductor como lo hice en Polonia, Alemania e Irán".