Legido: "No hará falta, pero si descendemos seguiremos apostando por el club"

Alcorcón , 27 abr .- Ignacio Legido, presidente del Alcorcón, desveló a EFE que en dos años esperan tener una Ciudad Deportiva y se mostró confiado en lograr la permanencia, aunque aseguró que, en caso de descenso a Segunda B, seguirán apostando por el club porque el objetivo es llegar "algún día" a Primera.

Ignacio Legido (Barcelona, 1972) cumple su segunda temporada como presidente del conjunto alfarero y, a falta de siete jornadas, la posibilidad de descenso a Segunda B es "real". Aún así, el máximo accionista, el empresario belga Roland Duchatelet, pretende seguir con su apuesta por el club con proyectos que destilan ilusión.

Pregunta: ¿Cómo ve al equipo a falta de siete jornadas para acabar la temporada?

Respuesta: Las expectativas a principio de temporada eran otras. Tenemos una plantilla para estar más arriba, pero las circunstancias nos han llevado al descenso. Dicho esto, he hablado con el cuerpo técnico y los jugadores y la mentalidad es que están metidos y van a trabajar para revertir la situación.

P: Tienen 37 puntos y quedan 21 en juego.

R: La posibilidad de descenso es real, pero creo que la salvación va a estar por debajo de los 50 puntos. La Segunda es muy competitiva y no se sabe quién va a ganar a quién. Mi sensación es que la salvación va a estar más barata y creo que teniendo dos buenos resultados y no perdiendo nos salvamos.

P: ¿Cómo se explica ese discurso inicial de principios de temporada en el que Contra hablaba de objetivos ambiciosos?

R: La temporada estaba toda planificada para hacerla con Muñiz. A principios de junio, una semana después de confirmar que se quedaba y tenía contrato para dos años más, nos dice que se quiere ir y el Levante nos pregunta por él. Tuvimos unos días de mucho tensión y quizá nos equivocamos dejándolo marchar. No tanto por él, pero sí por la estructura de todo el año, que estaba montada.

Tomamos la decisión de traer a Cosmin Contra pensando que era la persona correcta y, en otras circunstancias, hubiese sido un gran entrenador para el club. Con Contra no tuvimos en cuenta, y quizá fue error del club, no confirmar cuál era su cuerpo técnico porque eran magnificas personas pero no era su equipo habitual. Fue improvisado y cuando vimos que no funcionaba decidimos cambiar. Tampoco contábamos con que muchos de los jugadores que se iban a quedar se fueran, porque en otras circunstancias no se hubieran ido. Por la mayoría de jugadores que se fueron luchamos para que se quedaran y fueron ellos los que se quisieron ir. A muchos hubo que sustituirlos y con eso no quiero decir que los que vinieron fueran malos, sino que, de una cosa ordenada, con jugadores contrastados, tuvimos que traer gente joven y nueva.

P: ¿Por qué se renovó a Julio Velázquez hasta 2019 al mes de llegar?

R: Siempre hemos intentado tener proyectos largos porque creemos que no podemos cambiar de entrenador cada poco. Julio nos ha dado mucho. Ha dado profesionalización, un método al club y ha apostado por un fútbol que nos gusta y creemos que es la persona correcta. Pensamos que era una manera de no volver a interrumpir la evolución del club con una salida a final de temporada. Asumimos ese riesgo y esperemos que salga bien.

P: ¿Tienen un plan B en caso de descenso?

R: Cuando empezamos la temporada tenemos cuatro planes. El ilusionante, que es subir a Primera. Otros dos para Segunda, en posiciones de arriba y abajo, y el de Segunda B. Que lo hagas no quiere decir que esperes que pase, pero hay que ser realista. A nivel de previsión y presupuesto está todo controlado en caso de descenso. Estamos convencidos que no hará falta, pero lo tenemos. Si se descendiera, el principal perjudicado, además de la afición, es el inversor. Él está tranquilo y seguirá apostando por el club porque el proyecto está encaminado. Nos vamos a reunir con el alcalde para hablar de la Ciudad Deportiva. Vamos a invertir entre la propiedad y los inversores en los terrenos de la Renault, que son tres parcelas justo delante de nuestro estadio, con una residencia para niños y jugadores internacionales. Vamos a invertir más dinero en Segunda o Segunda B, porque queremos llegar algún día a Primera.

P: ¿Qué gana un inversor como Roland Duchatelet en Alcorcón?

R: Roland ha invertido cerca de 8,5 millones entre compra, infraestructuras y jugadores, y hace unos meses rechazó una oferta por encima de los 12 millones de euros. Si hubiera vendido, ya hubiera ganado dinero. El club, si lo consolidas en la parte de arriba y te acercas a Primera, podría pasar a valer 30 o 40 millones. Si desciendes pierdes valor, pero mientras no tengas necesidad de vender el club no va a perder nada. En España está creciendo el fútbol y cada vez hay más interés de todo el mundo. Este club está gestionado por españoles, conocemos el mercado y estamos muy involucrados con la ciudad. Vamos más allá porque también tenemos un componente social. El interés es que el club crezca porque eso le dará mayor valor.

El Alcorcón no ha pagado por fichajes y el año pasado vendió por valor de 1,5 millones de euros. Es importante porque parece que ese dinero se va y todo ese dinero se ha reinvertido en la plantilla del año siguiente. Roland no ha recibido un euro ni se ha llevado dinero del club. Por Djené, por ejemplo, se pagó el precio justo.

P: ¿En qué ha cambiado el club estos años?

R: Cuando llegamos el club desaparecía. Tuvimos que hablar con el ministerio, lo salvamos y tampoco es justo valorar dos meses malos frente a cuatro años de un trabajo muy intenso. Hemos dedicado tiempo, ilusión y ganas. A lo mejor hemos vendido esa ilusión nosotros, porque hemos estado cerca de subir a Primera y ahora el dolor es doble.

P: ¿Cómo es la alianza con el resto de clubes de Roland?

R: Cada uno tiene autonomía para tomar sus decisiones. Solo se hacen informes que se mandan a Bélgica y si hay algún jugador que puede salir se comenta con la dirección deportiva y se analiza la posibilidad de moverlo.

P: ¿Qué papel se le va a dar a la cantera?

R: Eso viene ligado a la Ciudad Deportiva que planteamos y que tendrá varios campos. Uno de hierba natural y los demás de artificial. Vamos a intentar formar jugadores. Hicimos un cambio de sistema hace dos años, no funcionó y hemos vuelto al viejo. Es muy complicado en el entorno de Real Madrid, Atlético, Rayo...convencer a los chicos que el Alcorcón es su mejor opción, pero vamos a invertir muchos millones si el proyecto sale adelante con autorización del ayuntamiento.

P: ¿Qué plazos manejan?

R: El ayuntamiento tiene que licitar los terrenos y luego nosotros presentar el proyecto. El Atlético también está interesado, según nos han dicho, pero el sentido común es que nuestro proyecto, que es muy competitivo y muy bonito, debería imponerse con cierta normalidad al suyo. Desde la autorización hasta que se desarrolle, se invierta y se construya, yo creo que un par de años. La próxima temporada no, pero la siguiente deberíamos verlo.

P: ¿El Alcorcón seguirá en el estadio de Santo Domingo?

R: Se barajó y se estudió un cambio, pero no se hizo porque Roland quería invertir en suelo privado y no público. No quería concesión administrativa y se paró. Hemos aumentado abonados, patrocinadores, seguidores, pero el estadio no se llena y no tiene sentido crear uno con más capacidad. Lo que sí está previsto en una segunda fase del proyecto de la ciudad deportiva es acondicionarlo y hacerlo más potente por si un día llegamos a Primera.

P: ¿Cómo es la relación con Real Madrid o Atlético para posibles cesiones?

R: Hemos tenido acercamientos con ellos, pero no es fácil, y no sé si hay interés por el otro lado en llegar a un acuerdo. El año que viene, si todo va bien, tendremos acuerdos con otros equipos de Primera para tener jugadores cedidos.