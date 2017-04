JxSí: Los funcionarios tendrán que cumplir la normativa que apruebe Parlament

Barcelona, 27 abr (EFE).- El presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxSí), Jordi Turull, ha subrayado hoy que, "por descontado", los funcionarios "tendrán que cumplir la normativa vigente en aquel momento, que será la que apruebe el Parlamento de Cataluña", en alusión a las "leyes de desconexión" del Estado.

En declaraciones a Onda Cero, Turull ha salido al paso de la polémica por las afirmaciones que el cantautor y diputado de JxSí Lluís Llach hizo en diversas charlas organizadas por las entidades soberanistas, en las que advertía de que los funcionarios que no acaten la principal ley de desconexión de Cataluña "sufrirán" y serán "sancionados".

Turull ha salido en defensa de Llach: "Lo que no vamos a hacer es una ley con una disposición final que diga: quien quiera, que la cumpla, y quien no quiera, que no la cumpla. No va a ser así".

"A los funcionarios no los vamos a poner en tesituras de estas; los vamos a proteger, les vamos a dar seguridad jurídica. Pero por descontado un funcionario en Cataluña tendrá que cumplir la normativa vigente en aquel momento, que será la que apruebe el Parlamento de Cataluña", ha remarcado.

Por otra parte, Turull ha cargado contra la presidenta andaluza, Susana Díaz, que ayer, en una conferencia en Barcelona, denunció las "mentiras" del independentismo y afirmó: "Ni yo ni ningún demócrata puede aceptar que, en nombre del pueblo, por utilizar el eslogan de la señora Le Pen en Francia, se niegue a España la esencia democrática que es la soberanía del pueblo español y se le niegue toda la legitimidad para elegir democráticamente su destino".

Según Turull, Díaz "viene a Cataluña, nos insulta y se va, ya estamos acostumbrados", pero "no vamos a caer en la provocación".