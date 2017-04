Joselu, nuevo gol y otra polémica

A Coruña, 27 abr (EFE).- El delantero del Deportivo, Joselu Mato, marca goles y enciende al deportivismo al mismo tiempo, como hizo este miércoles ante el Real Madrid en un encuentro en el que volvió a ser silbado por su propia afición antes de que en las redes sociales le diera 'me gusta' a un tuit del jugador blanco Álvaro Morata para generar otra polémica.

Desde que fue incorporado por el Deportivo en las últimas horas del mercado estival, el exmadridista ha tenido que luchar por ganarse a los seguidores del conjunto coruñés, que tenían en cuenta su pasado en el eterno rival, el Celta de Vigo, en el que se formó antes de pasar por el Real Madrid y hacer las maletas para jugar en Alemania e Inglaterra.

Al Deportivo llegó cedido por el Stoke City para cubrir la marcha de Lucas Pérez, traspasado al Arsenal inglés, y su carrera como blanquiazul no empezó nada bien por una lesión en su debut en Riazor, donde una entrada del centrocampista del Athletic de Bilbao Raúl García el 11 de septiembre le envió a la enfermería hasta finales de noviembre.

Sus primeros goles como deportivista los celebró a domicilio el 10 de diciembre, en un campo, el Santiago Bernabéu, en el que había debutado en Primera División como jugador del Real Madrid el 21 de mayo de 2011 en la última jornada del campeonato de Liga.

El entonces entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, le dio entrada al césped del Bernabéu a falta de poco más de media hora con 1-0 en el marcador y en apenas unos instantes materializó un doblete prometedor que puso a su equipo por delante en un partido al que acabó dando la vuelta el conjunto blanco (3-2) en los últimos instantes.

Joselu despidió 2016 sin ver portería en el estadio de Riazor, donde falló un penalti en el partido que cerraba el año, ante el Betis en la Copa del Rey, competición en la que los deportivistas siguieron adelante.

Precisamente en la siguiente ronda de ese torneo (3 de enero), el delantero de Silleda (Pontevedra) logró al fin rubricar su primer gol en Riazor ante el Deportivo Alavés (2-2), aunque el Deportivo, que había levantado un 0-2, cayó eliminado en el partido de vuelta.

Joselu no volvió a ver puerta hasta el choque con el Barcelona en el estadio de Riazor (12 de marzo), un partido en el que su tanto contribuyó a la victoria (2-1) del Deportivo.

Pese a esa aportación, no acabó de ganarse a la afición blanquiazul. A parte del respetable no le gustó que tras la destitución de Gaizka Garitano le acusara públicamente de "venderle" algo (un papel protagonista en el equipo) que después "no era verdad".

Pero lo que más molestó a la grada es que en el partido ante el Málaga, en el que fue titular, celebrara el tanto que abrió el marcador en el minuto 47 llevándose los dedos a la boca y las orejas después de haber escuchado silbidos en la primera parte y de haber percibido como el público aplaudía y entonaba el nombre del también delantero Florin Andone cuando este salía a calentar.

Después, cuando su técnico, Pepe Mel, le mandó al banquillo, protestó el cambio de malas formas. Joselu se disculpó días después en el vestuario de la ciudad deportiva de Abegondo, tal y como explicó uno de los capitanes, Álex Bergantiños: "Él reconoce que se equivocó en el momento y son cosas que han pasado miles de veces en el fútbol, pero que hay que corregir".

En el siguiente partido, ante la Real Sociedad, el delantero gallego perdió la titularidad en el equipo después de cinco encuentros consecutivos en la alineación y en su regreso a Riazor ante el Real Madrid empezó a escuchar silbidos cuando se bajó del autobús.

La música de viento sonó nuevamente cuando Mel decidió darle minutos en la segunda parte, aunque generó aplausos con su gol, que solo sirvió para maquillar el resultado (fue el 2-5 de un partido que acabó 2-6).

Esta vez no fue su celebración, sino sus movimientos en las redes sociales los que molestaron a la afición deportivista. Joselu pulsó el botón de 'me gusta' en Twitter a una publicación de su amigo Álvaro Morata, con el que compartió vestuario en el Real Madrid y autor del primer tanto del equipo blanco en Riazor.

"Felices!! Gran partido de todo el equipo!! Tres puntos más y un partido menos!! Vamos!! Hala Madrid", fue el mensaje de Morata al que reaccionó Joselu con un corazón que ha vuelto a partir del de su relación con el deportivismo.