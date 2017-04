Joselu: "El Girona viene herido y tenemos que darle la puntilla"

Lugo, 27 abr (EFE).- Joselu Moreno, delantero del CD Lugo, ha asegurado este jueves que el equipo gallego debe aprovechar el bache de resultados en que se encuentra inmerso el Girona, segundo clasificado de LaLiga 1/2/3, para "darle la puntilla" y seguir enganchado a la lucha por la promoción de ascenso después de haber perdido ante el Rayo (2-0) la semana pasada.

"El Girona viene herido y tenemos que darle la puntilla, no podemos dejar que vuelva a ir para arriba. Viene dañado y eso es un arma de doble filo y tenemos que usarla a nuestro favor", comentó en rueda de prensa.

El Lugo ya frustró el ascenso directo del Girona hace un par de temporadas en la última jornada de la fase regular, una circunstancia que, a juicio de Joselu, motivará a los catalanes.

"Yo tendría esas mismas ganas si me jodieran un ascenso a Primera. Yo no estaba aquí y no tengo nada que ver, pero imagino que nos tienen ganas igual que nosotros a ellos porque queremos estar donde ellos están", declaró.

Del Girona dijo que "es un equipo muy intenso y muy fuerte a balón parado" porque cuenta con jugadores "muy altos y muy físicos".

Joselu afirmó que el conjunto gallego debe "correr los noventa minutos, dar todo" en el césped, para que "en intensidad y físicamente" los gerundenses no le "superen".

El delantero admitió que "las sensaciones no fueron buenas" el pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano y deseó que "no se repita" un partido así porque el rival le "pasó por encima".

El jugador andaluz explicó que la victoria ante el segundo clasificado metería al equipo nuevamente "en la pelea" por la promoción de ascenso y le serviría para "dar un golpe en la mesa" por la entidad del adversario, "que está haciendo una temporada espectacular".

Joselu ha llegado a los últimos partidos de la temporada con opciones de acabar la temporada como máximo goleador de la categoría de plata.

"Es un objetivo que no me planteo, pero una vez que te ves ahí arriba sería un bonito premio, aunque no me obsesiono. Es muy difícil, aunque lo que esté en mi mano lo intentaré", sostuvo.

El futbolista rojiblanco, que acaba contrato, indicó que su renovación está "en 'stand by'" y calificó de "rumores" las informaciones que le relacionan con otros equipos, si bien no ocultó su deseo de cumplir "el sueño" de volver a jugar en LaLiga Santander.

"Ojalá tuviera muchas novias, pero solo tengo una ahora mismo que es el Lugo y estoy muy contento aquí. El Lugo me ha dado mucho y creo que yo también le puedo dar mucho", comentó.