El heredero tailandés de Red Bull da el esquinazo a la justicia de su país

Bangkok, 27 abr (EFE). El heredero tailandés de Red Bull, Vorayuth Yoovidhya, volvió hoy a dar esquinazo a la justicia de su país, que le busca por el atropello mortal de un policía en 2012 cuando circulaba con un Ferrari por Bangkok.

Yoovidhya, de 32 años, estaba citado esta jornada en los juzgados del sur de Bangkok, pero como hizo el 30 de marzo pasado no se presentó y envió a un abogado para que pidiese un aplazamiento, informa la agencia epa, participada por Efe.

El rico heredero, que reside en el Reino Unido, está acusado de haber atropellado al sargento de policía Wichean Klinprasert, de 47 años, y darse a la fuga en la madrugada del 3 de septiembre de 2012.

La prensa dijo en su día que el nieto del cofundador de Red Bull, Chaleo Yoovidhya, circulaba con el Ferrari a 200 kilómetros por hora y que pagó tres millones de bath (86.755 dólares o 79.480 euros) a la familia de la víctima en concepto de compensación.

Desde la fecha del accidente, los delitos por exceso de velocidad y conducción temeraria con el resultado de daños materiales han prescrito, por lo que Yoovidhya no podrá ser acusado de esos cargos.

No obstante, podría serlo por otros, como el no detenerse a atender a una víctima que expira el próximo septiembre, y el de conducción temeraria con el resultado de muerte no prescribirá hasta 2027.