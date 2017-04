Escribá: "El Sporting es un equipo que no se descompone y compite muy bien"

Vila-real , 27 abr .- El entrenador del Villarreal, Fran Escriba, comentó en rueda de prensa que su próximo rival, el Sporting de Gijón, es un equipo que, a pesar de estar inmerso en la lucha por la permanencia, no se descompone y sabe competir bien.

"El equipo sabe que juega con un Sporting que se lo juega todo y que puede complicarnos la vida. Empató en Valencia, en Sevilla y casi en Madrid. Son un equipo que no se descompone y compite muy bien", aseguró,

"Al Sporting solo le vale ganar, tiene una situación complicada, pero sea como sea es un equipo que compite, que sabe lo que quiere y que nos va a generar muchas dificultades. Los espero ordenados, esperando su momento, tienen buen balón parado, por lo que espero un rival muy duro", añadió.

Pese a lo que se juega el equipo asturiano, Escribá recordó que para los suyos también es un partido importante, ya que se encuentran inmersos en la lucha por las plazas europeas.

"La tabla está muy igualada, es cierto que la séptima posición se ha clarificado, pero a los rivales les veo fallando poco y por eso la importancia del partido. Además es un mal día, una hora extraña y necesitamos a nuestra gente", apuntó.

El técnico reconoció que su equipo debe mejorar sus prestaciones ofensivas. "Puede que nos haya faltado esa mala leche en los últimos 30 metros, meter un poco más de intensidad. Somos un equipo que llega bien a los tres cuartos, pero le cuesta generar en esa fase final. Debemos tener claro que donde debemos dar el cambio es en los últimos metros, ahí debemos ser más agresivos", recalcó.

Pese a ello, se mostró confiado en conseguir el objetivo en esta recta final de la temporada. "Llegamos bien a la fase final, con el objetivo claro y creo que llegamos bien de físico y eso nos hace estar confiados para poder alcanzar el objetivo", subrayó.

Por último, restó importancia a los cambios que se va a ver obligado a realizar en defensa y defendió que las rotaciones le permiten contar con jugadores descansados.

"No me preocupan los cambios en defensa, la base de que seamos fuertes en defensa es por ser un equipo que trabaja bien y lo hace todo el mundo. Ya hemos cambiado a muchos jugadores y ha salido bien, es algo que no nos preocupa. Sabemos que los cuatros que salgan van a hacerlo bien", concluyó.