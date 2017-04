Díaz: PSOE ha de ganar cuanto antes, España lo necesita y ciudadanos lo piden

Huelva, 27 abr (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, considera que su partido ha de ganar las elecciones generales "cuanto antes" porque "España lo necesita, y los ciudadanos lo están demandando".

Cuestionada por los periodistas en Hinojos (Huelva) sobre las declaraciones del candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez, quien ha asegurado que sus oponentes en el camino a la secretaría general "no han entendido el cambio político" que vive el país, Díaz ha afirmado: "He entendido perfectamente cómo ganar las elecciones porque las he ganado".

"Para ganar las elecciones hay que hablar a los ciudadanos de sus problemas, afrontar los nuevos retos, los nuevos desafíos, y representar a un partido reconocible, reformista y de amplias mayorías", ha precisado,

Todo esto, ha abundado Díaz, es lo que le ha permitido en Andalucía, junto con su partido, "ganar las elecciones y bien", y eso es lo que considera que se ha de hacer en el conjunto del país.

"El principal problema que tiene el PSOE es cómo ganar a (Mariano) Rajoy", ello, después de que "un partido como el PP, lastrado por la corrupción, que había hecho tanto daño, sacara 137 escaños cuando nosotros os quedamos en 85, de que el peor PP le ganara al PSOE con el peor resultado de su historia en democracia", ha indicado.

Por ello, ha reiterado, lo que hay que hacer es "pensar cómo salir cuanto antes para ganar al PP" y eso es, en su opinión, "lo que tenemos que decidir en este proceso de primarias, liderazgo, ideas, propuestas y salidas para llevar a cabo ese objetivo, porque España lo necesita y los ciudadanos lo están demandando".