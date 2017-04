Bergantiños: "El gran defecto es que no estamos sabiendo ser solidarios"

A Coruña, 27 abr (EFE).- Álex Bergantiños, centrocampista del Deportivo, ha asegurado este jueves que el "gran defecto" del conjunto coruñés esta temporada es que los jugadores no están sabiendo "ser solidarios" en el campo y eso les ha privado de sellar la permanencia a falta de cuatro partidos para la conclusión de la temporada.

"El gran defecto es que no estamos sabiendo unirnos y ser solidarios en el campo. No estamos sabiendo ponerlo a servicio del equipo", comentó en rueda de prensa el día después de la goleada que encajó el equipo coruñés (2-6) ante el Real Madrid en Riazor.

Bergantiños envió un mensaje a todos los jugadores del equipo para que dejen de pensar en situaciones individuales y empujen al colectivo.

"Todos nos jugamos cosas. Quizás sea un error pensar que te estás jugando algo y no que el Dépor se está jugando la permanencia. Es el mensaje que yo por lo menos intento transmitir. Hay que llegar a la mente de todos, de que el que se juega todo es el Dépor y no los jugadores individualmente. Si el Dépor baja, barajemos todos y la plantilla estará manchada", dijo.

El jugador coruñés, uno de los capitanes del equipo, abogó por "remar para sacar adelante el objetivo colectivo" y reconoció que, a pesar de los 7 puntos de ventaja (con un partido más) sobre el antepenúltimo clasificado a falta de 12 por disputarse, peligra la permanencia.

"Si no recuperamos nuestra mejor versión grupal va a ser complicado que ganemos algún partido hasta el final. La imagen que damos en los últimos partidos es que somos frágiles. Tenemos jugadores buenos, pero si no somos fuertes en el colectivo en una Liga así no sacas puntos. Se está viendo", comentó.

Bergantiños insistió en que el equipo no está "todo lo cohesionado" que debiera en los partidos, algo que sí hizo cuando se produjo el cambio de titularidad en el banquillo y llegó Pepe Mel.

"El equipo no está compacto, no está como en esos primeros partidos tras el cambio de entrenador. Quizá ahí sí se unió el grupo, pero al final si no tienes una base se acaba desinflando y se está demostrando", sostuvo.

El centrocampista dijo que todos tienen que "unirse" para "salvar la temporada" y reconoció que "si el Sporting suma" el Deportivo puede verse con "ansiedad en las últimas jornadas cuando era algo innecesario".

Además, agradeció el "comportamiento ejemplar" de la afición y asumió como "lógico" que los seguidores blanquiazules "estén enfadados y lo manifiesten".

"Estamos ahí por méritos propios y la afición no se merece otro año de sufrimiento y menos este con los puntos que tienen los equipos de abajo", comentó.

Del partido ante el Real Madrid, explicó que los deportivistas se equivocaron "gravemente" en el primer gol a los 50 segundos de partido y acusaron el "golpe" y se vieron "desbordados".

"Después del 0-2 mejoramos, pudimos incluso empatar, pero al final creo que ellos llegaban demasiado claro, con conducciones muy limpias, con mucha gente, e hicieron muchas ocasiones. No fuimos competitivos, no nos juntamos bien como equipo", admitió.

Sobre su próximo rival, el Atlético Osasuna, que ya ha certificado su descenso a Segunda División, indicó que "en casa ha dado un gran rendimiento" en los últimos encuentros y destacó que cuenta con gente "joven que quiere demostrar para que la tengan en cuenta el año que viene".

"Le ganaron al Leganés, casi ganan al Sporting y será un parido incómodo, muy complicado para nosotros. En casa es intenso, mete balones al área y será difícil, más aún con el nivel que estamos dando, con la confianza baja. Será complicado emocionalmente. Tenemos que poner toda la fuerza y corazón para sacarlo adelante", sentenció.