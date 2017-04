Voro: "No existe la sensación de que la Liga se está haciendo larga"

Valencia, 26 abr (EFE).- El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', comentó tras la derrota en Mestalla ante la Real Sociedad que no considera que la Liga se le está haciendo larga a su equipo, tras haberse quedado sin objetivos esta temporada.

"No se nos está haciendo largo, sé que acaba la Liga el día 21 de mayo y aunque no haya un objetivo concreto que alcanzar, trataremos de competir lo mejor posible cada partido", comentó.

Sobre el desarrollo del encuentro, el técnico destacó la incidencia que tuvo recibir un gol cuando todavía no se había cumplido un minuto de juego.

"Un equipo que a los 30 segundos encaja un gol y tiene que remar en casa ante un buen rival, como es la Real, es complicado y tras el penalti más aún. Pero un equipo que está muerto no puede reaccionar como lo hemos hecho. Ha sido una piedra en el bolsillo encajar a los 30 segundos", insistió.

"En la primera parte, la Real ha estado mejor, no ha creado muchas ocasiones pero sí sensación de controlar el partido. La segunda ha sido nuestra y si hubiéramos tenido un poco más de acierto estaríamos halando de que el equipo ha empatado un partido súper difícil", señaló.

Sobre las informaciones que apuntan a que el Valencia ya podría haber contactado con el entrenador Quique Setién para la próxima temporada, Voro afirmó: "El club no me ha comunicado nada, no hay ninguna novedad, todo sigue igual. No voy a valorar si han contactado con otro entrenador porque lo desconozco. El club dirá lo que tenga que decir, yo no tengo nada que decir".

Por último se refirió a las críticas que recibió el portero brasileño Diego Alves por parte de la afición. "El público es soberano y este es un año muy difícil para todos. Los futbolistas tienen errores y hay que sobreponerse a todo eso y seguir rindiendo bien. No podemos permitir que ningún jugador se caiga cuando tiene algún error", finalizó.