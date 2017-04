Tebas: "En unas elecciones transparentes habría cambios en la Federación"

Madrid, 26 abr (EFE).- El presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas indicó este miércoles que hay "trampas" en el proceso electoral de la Real Federación Española de Fútbol y se mostró seguro de que si se diesen unas "elecciones transparentes habría cambios" en el organismo presidido por Ángel María Villar desde hace 29 años.

"Soy optimista a pesar de las trampas", denunció Javier Tebas tras participar en una mesa redonda sobre la lucha contra la corrupción en el deporte encuadrada dentro del II Congreso de la Abogacía Madrileña, celebrado en el Palacio Municipal de Congresos durante los días 25 y 26 de abril.

El dirigente del fútbol profesional español mostró su disconformidad con un proceso electoral a la RFEF en el que "el presidente tiene información que no tiene el otro candidato" Jorge Pérez, en referencia a datos como las personas que han ejercido el voto por correo. Tebas anunció que esta situación "se ha denunciado a la junta electoral y se va a denunciar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD)" porque de haber "unas elecciones transparentes habría cambios" en el ente federativo.

"Mañana, algunas federaciones territoriales van a poner autobuses con bocadillo para que jugadores juveniles vayan a votar y quede anulado el voto que hayan hecho por correo", añadió Javier Tebas, que además criticó el sistema de voto actual. "Hay que levantar una papeleta verde o roja y cuando levantas la roja, quedas señalado", explicó.

Sobre el sistema de videoarbitraje (VAR), el presidente de la LFP cargó la responsabilidad de que no se pueda emplear la temporada que viene a Villar. "No va a llegar a la liga española, pero por culpa de la RFEF. El presidente VIllar no ha dado ni un paso. Lo van a tener todas las grandes ligas de Europa menos la nuestra", concluyó Javier Tebas.