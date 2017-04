Sonae compra Brio, la primera cadena de supermercados orgánicos de Portugal

Lisboa, 26 abr (EFECOM).- La lusa Sonae anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para hacerse a través de una de sus subsidiarias con el 100 % del capital de Brio, la primera cadena de supermercados orgánicos lanzada en Portugal.

La compañía informó del acuerdo en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios lusa (CMVM) en el que no especificó la cantidad por la que se definió la compra, pendiente de la consecución de "condiciones", sobre las que tampoco aportó detalles.

Lo que sí destacó la empresa es que la operación continúa la senda trazada a finales del año pasado con la adquisición del 51 % del capital de Go Well -dueña de la cadena de restauración Go Natural-, a la que se unió la apertura del primer supermercado de Sonae, "dedicado enteramente a la comida orgánica y saludable".

Sonae espera que la compra ahora de Brio, que cuenta con seis supermercados especializados en Lisboa, le permita "acelerar" el crecimiento de su "estratégica" línea "Salud y Bienestar", principalmente dentro del sector alimentario.