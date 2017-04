'Sing Along Eurovisión', un karaoke temático para el día de Eurovisión

Madrid, 26 abr (EFE).- Los cines Aribau de Barcelona y la Sala But de Madrid acogerán el próximo 13 de mayo el espectáculo 'Sing Along Eurovisión', que consistirá en la retransmisión en directo de esta edición desde Kiev, precedida de una sesión de karaoke con las canciones españolas más míticas de la historia del certamen.

Acompañados por actores y bailarines profesionales, los seguidores de Eurovisión podrán cantar canciones como 'La, la, la', de Massiel, 'Vivo cantando', de Salomé, 'Eres tú', de Mocedades o 'Europe's Living a Celebration' de Rosa López y los 'triunfitos'.

El joven Manel Navarro ejercerá este año de representante de España con la canción 'Do it for your lover', recogiendo el testigo de Barei, quien acabó su participación en 2016 en el lugar número 22 de un total de 26 finalistas.

'Sing-Along' es un espectáculo de cine musical con animación en directo y karaoke que llegó a España hace casi tres años importado del Festival de Cine Gay de Londres, donde empezó a programarse en 1999.