Saray Manzano: "La selección está con ganas e iremos a ganar la Liga Europea"

Las Palmas de Gran Canaria, 26 abr (EFE).- La receptora y atacante grancanaria Saray Manzano ha dicho a Efe que está "muy contenta" por haber sido convocada por la selección tras superar esta misma temporada una operación de apendicitis y ha asegurado que España está con "ganas e ilusión para dar la talla" en el Premundial y que irá "a ganar" la Liga Europea.

La selección española femenina que dirige Pascual Saurín quedará concentrada a partir del 8 de mayo en el CAR de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), donde preparará la clasificación para el Mundial 2018 y la Liga Europea 2017.

"Estoy muy contenta porque se me ha reconocido y recompensado el trabajo que he realizado, tras haber padecido esta temporada una operación de apendicitis. No todo el mundo tiene la suerte de que le guste jugar a algo, sobresalga y pueda representar a su país", ha señalado la jugadora.

"Me ha sorprendido ser la única jugadora de mi equipo convocada por la selección. Es cierto que no ha sido una temporada buena del todo, pero creo que tanto Isa Guerra (líbero grancanaria) como Anna Espadalé (central catalana) podían haberme acompañado".

Saray considera que, si está entre las elegidas por Saurín, es porque puede afrontar con garantías los próximos compromisos de la selección, y ha destacado que nunca ha dejado a su club por debajo del nivel que debería dar cuando le ha tocado defender la camiseta de España.

"Estaré con la selección hasta el 2 de julio, y si nos clasificamos para la siguiente fase del Premundial estaría todo agosto con el equipo nacional. Aunque no nos clasificamos para el pasado Europeo, solo con ver las ganas y la ilusión con la que acabó el conjunto, y con la garra que pusimos, podemos dar la talla en el Premundial, e ir a ganar la Liga Europea", ha dicho.

Por otra parte, la jugadora, de 20 años, mantiene conversaciones con el director técnico del IBSA Gran Canaria, Dany López, para concretar su continuidad otra temporada más en el representativo isleño.

"He recibido propuestas de Hungría y Suiza que son muy interesantes desde el punto de vista económico, pero no me muevo por dinero. Me gustaría vivir una experiencia deportiva fuera de la isla, pero tengo la sensación de que necesito quedarme una temporada más en casa, sobre todo para ver si termino los estudios", ha revelado.

"Estoy cursando segundo de bachillerato y me gustan mucho los idiomas y los niños, y quizás enfoque mi futuro por ahí. En el plano deportivo, probablemente me vaya el próximo año, para que no se me 'pase el arroz'. He visto que fuera de España se mueve bastante dinero en el voleibol, pero soy joven y ya tendré tiempo de salir", ha señalado.