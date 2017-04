Macron denuncia el ventajismo de Le Pen

París, 26 abr (EFE).- El socioliberal Emmanuel Macron denunció la maniobra política de la ultraderechista Marine Le Pen, su rival en las presidenciales francesas del 7 de mayo, y consideró que, al visitar por sorpresa a unos trabajadores en huelga, ha intentado sacar provecho de sus dificultades.

"Marine Le Pen ha intentado dar un golpe de efecto aprovechándose de una dificultad social", dijo Macron en una entrevista al canal BFMTV.

Según el exministro de Economía, Le Pen se dedicó a hacer "selfis" en el aparcamiento de la fábrica de electrodomésticos Whirlpool en Amiens (norte), que será deslocalizada a Polonia, aprovechándose de la situación "penosa" que atraviesan sus trabajadores en huelga.

"Ella no habló del fondo", se lamentó el candidato centrista, quien horas más tarde de la visita de Le Pen se trasladó él mismo a la planta para dar explicaciones ante los trabajadores y fue abucheado.

La ultraderechista, que tiene en el voto obrero uno de sus principales caladeros de cara a la segunda vuelta de las elecciones el próximo 7 de mayo, había atacado a su rival durante la mañana en su desplazamiento sorpresa.

"Que Macron venga aquí no para reunirse con los huelguistas sino a no sé qué sala de la Cámara de Comercio, para reunirse con dos o tres personas, es un demostración tal de desprecio que he decidido salir de mi consejo estratégico (en París) para venir a Amiens", espetó Le Pen ante las cámaras.