La Junta de C.León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata

Salamanca, 26 abr (EFE).- La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado hoy por la continuidad de la central nuclear de Garoña en Burgos ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las "perspectivas no son buenas" para la central ya que las empresas "no son ONGs" y si no les cuadran los números será "difícil que continúen", ha indicado en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar unas jornadas en la Universidad de Salamanca.

Estas declaraciones se producen el mismo día en el que una junta extraordinaria de accionistas de Nuclenor, participada a partes iguales por las eléctricas Endesa e Iberdrola, analiza el futuro de la planta, pendiente de la decisión del Gobierno tras el informe favorable condicionado del Consejo de Seguridad Nuclear.

La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que "estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña".

"Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejaría un amplio territorio de la comunidad sin una empresa de referencia y con un problema de empleo", ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que "la central nuclear continúe", ya que "es una fuente de producción de energía eléctrica barata" y que "genera 1.000 empleos en la zona", aunque ha reconocido que "no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen".

Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda ha negado que "sea la forma de ayudar a las eléctricas", pues "tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas".

Por otro lado, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha indicado hoy en Madrid, respecto al futuro de Garoña, que su compañía ha pedido al Gobierno tiempo para poder conocer cuál va a ser la política energética en España antes de adoptar una decisión.