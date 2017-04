Jesús Velasco: "Es una de las Finales a Cuatro de más nivel de la historia"

Madrid, 26 abr (EFE).- El Kairat Almaty. No hay otra cosa ya en la cabeza de Jesús Velasco, el entrenador del Movistar Inter, campeón de las tres Ligas españolas más recientes, que apura las últimas horas para un desafío enorme: la Copa de Europa, el título que le falta a un técnico que lo ha ganado todo.

En España y en Italia. Nueve Ligas, siete Copas, una Copa del Rey, seis Supercopas... Un total de 23 trofeos para el mejor entrenador del mundo de los dos últimos cursos, galardonado como tal en los premios 'Fustalplanet', que trabaja incansable, exhaustivo y de forma milimétrica cada movimiento y detalle de la semifinal europea del viernes en el Almaty Arena ante el anfitrión: el Kairat.

Pregunta: ¿Cómo llega el equipo a la Final a Cuatro?

Respuesta: "Yo creo que la mayoría de la plantilla bien, pero los jugadores más importantes vamos a ver si conseguimos recuperar algunos. Taffy yo creo que cien por cien no va a estar y después Rafael, Ricardinho y Ortiz esperamos que sí que puedan ayudar, pero vamos a ver en qué nivel competitivo están, porque llevan, sobre todo Ortiz, muchísimo tiempo parado. Ricardo, aunque no haya jugado, ha hecho algún entrenamiento con el grupo, y Rafa también. Entonces, vamos a ver, sobre todo en el aspecto físico, en qué nivel están para poder afrontar los minutos de la semifinal, en primer caso, y después, si conseguimos ganarla, de la final".

P: ¿Qué supone esta edición de la Final a Cuatro de la Copa de Europa para ustedes? ¿Es una revancha (el pasado año cayó en la final ante el Ugra Yogursk ruso), una ocasión, las dos a la vez...?

R: "Nosotros perdimos una muy buena ocasión que ya ha pasado y que no vamos a poder recuperar aunque ganemos seis Copas de Europa seguidas o todas las que sigan. Lo mismo que si no la ganamos más perdimos una muy buena ocasión. Lo bueno es que el deporte, su grandeza, es que si lo haces bien tienes nuevas opciones. Este año creo que lo hemos hecho bien y tenemos una nueva opción. Y vamos a intentar aprovecharla con las armas que tenemos y vamos a intentar, motivando con nuestro juego, que la suerte venga de nuestro lado".

P: El rival en las semifinales es el Kairat Almaty ¿Qué complejidad tiene enfrentarse a este equipo, es el anfitrión, tienen al portero Higuita que es casi un jugador más...?

R: "Sí, pero no sólo el portero. Es un equipo que tiene una riqueza de juego enorme. Tiene muchísimas variantes para todo tipo de juego. Tiene una defensa en presión muy buena y que no es muy común verla; tiene una defensa en mitad de cancha y hacia atrás que es muy buena y que no es muy común verla; tiene un juego de cuatro muy bueno y que no es muy común ver; tiene un juego con pívot muy bueno, tiene un juego con el portero para salir de presión o para atacar muy bueno... Tiene muchísimas variantes. Es un equipo muy completo y con el que, si quieres afrontarlo en condiciones de paridad o incluso de superioridad, tienes que trabajar muchísimo, cosa que no hemos tenido tiempo para hacerlo. De ahí, a lo mejor, mis declaraciones en otros lados que me han dicho 'que pesimista'. Yo soy realista. Afrontamos un equipo que tiene un juego muy bueno, que está muy coordinado, que tiene mucha calidad, porque son todos jugadores brasileños y que saben perfectamente en la cancha lo que tienen que hacer".

P: ¿Qué va a exigir un rival así a su equipo?

R: "Primero, aspecto mental, porque tienes que estar muy concentrado, porque, igual que el mínimo error suyo nosotros se lo vamos a hacer pagar, el mínimo error nuestro nos lo van a hacer pagar. Por lo tanto, es un partido donde yo creo que ellos también saben que nosotros somos un equipo muy peligroso y que somos capaces de ganarles perfectamente. Hay que demostrarlo, jugar y hay que llegar de la mejor manera posible a afrontar ese partido".

P: El ambiente estará en contra. Habrá 12.000 espectadores animando al Kairat Almaty ¿Influye o al final el público no juega?

R: "Es que eso al final, en estos partidos de este nivel tu cuando empiezas a jugar te olvidas de todo lo que hay alrededor. Siempre es mejor jugar en casa, pero ellos juegan en casa... Pues nada. Queremos que esté lleno, que se vea un gran espectáculo y por supuesto que ganemos nosotros. Y, si no ganamos, pues que vendamos cara la derrota".

P: La otra semifinal la juegan el Sporting de Lisboa y el Ugra Yogursk ¿Cómo son estos rivales?

R: "Creo que, seguramente, es una de las Finales a Cuatro de las de más nivel de la historia, porque el Sporting este año ha arrasado en la Liga portuguesa, ha sido campeón con diez puntos de ventaja hace tiempo, está teniendo mucho tiempo para preparar esta Final a Cuatro, tiene un equipo con un juego que tiene un portero brasileño que viene fuera y que también juega de cinco mucho, pero tiene mucha calidad también en sus jugadores. Y Ugra es el actual campeón; un equipo duro, fuerte, que defiende muy bien y que tiene mucha calidad también arriba. Entonces, son rivales complejos que ahora mismo no me interesan. Me interesa Kairat y sobre todo mi equipo, el estado de forma de mi equipo y cómo podemos afrontar este partido".

P: ¿Cuáles son los aspectos claves para salir campeón de esta Final a Cuatro?

R: "Pues que te salgan las cosas bien, que consigas ser fiel a tu juego, que lo que preparas funcione. Yo creo que tenemos un grado de confianza muy grande plantilla con cuerpo técnico y lo que proponemos el cuerpo técnico ellos lo intentan hacer. Y, cuando ven que funciona, van para arriba. Las ideas estamos intentando dejarlas claras y la clave es seguramente es eso, que lo que preparemos los jugadores sean disciplinados y metiendo su punto de iniciativa. En el juego que hacemos nosotros el jugador tiene mucha iniciativa. Lo difícil es eso, compaginar la disciplina táctica con la improvisación en determinados momentos, en determinadas situaciones. Tenemos un buen nivel de confianza para hacer eso. Hay que ser fieles a eso y, si conseguimos ser fieles, tenemos muchas más opciones de ganar".

P: ¿Hay algún favorito en esta Final a Cuatro?

R: "Estamos todos más o menos al mismo nivel. Entonces daría un 25 por ciento a cada uno. A lo mejor puedo dar al Kairat un 26 porque juega en casa. Los otros 25, 25, nosotros 24 y Kairat 26, pero sólo por el tema de que juegue en casa, que pueden tener más motivación, aunque eso es cierto que se le puede volver en contra si no empiezan finos el partido. Creo que estamos todos al mismo nivel".

P: Esta semana se habla mucho de Lionel Messi después de su actuación en el 'clásico' entre el Real Madrid y el Barcelona ¿Hay algún 'Messi' en el fútbol sala?

R: "No. Jugador como Messi no hay. Tampoco lo hay como Ricardinho. Nosotros tenemos a Ricardinho, el Barcelona tiene a Messi. Hay que esperar que Ricardo esté a su máximo nivel. Él está muy motivado con esta Copa de Europa y está haciendo todo lo posible para llegar en la mejor manera posible. Esperemos que sea así y veremos un jugador fuera de serie".