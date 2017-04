Garitano: "Hacen falta más puntos para conseguir el objetivo de la salvación"

Leganés , 26 abr .- Asier Garitano, técnico del Leganés, consideró que pese a sumar tres puntos y alcanzar los treinta en la clasificación aún tienen que lograr más para conseguir la salvación.

"Estamos contentos. Sabíamos de la dificultad, quiénes somos, dónde estamos y con quiénes estamos peleando. El equipo está rindiendo bien, tenemos opciones de salvarnos. Hemos sacado el partido adelante, pero no hay que echar campanas al vuelo. Hacen falta más puntos para conseguir el objetivo de la salvación", dijo.

"Después de cuatro derrotas lo fundamental hoy era poder sacar el partido adelante. Lo hemos hecho, nos ha costado. No hemos jugado bien. Una primera parte mala. En la segunda estábamos mejor, más tranquilos, más juntos y nos hemos aprovechado de los errores que ha cometido Las Palmas. Luego no hemos tenido problemas para sacar el partido. Nos hacen falta más puntos pero estamos un poquito más cerca", apuntó.

El entrenador no quiere que nadie se confíe: "Lo veo peligroso. Cuando vienes de cuatro derrotas seguidas ganas, te vas a seis puntos y parece que está todo hecho. Es peligroso. Si te dejas llevar se nos puede hacer largo. Es mejor llevar seis puntos, es mejor venir de ganar, pero con los pies en el suelo. Tenemos que volver a competir bien y sacar puntos para lograr el objetivo. No creo que con treinta nos vayamos a salvar".

Asimismo, se refirió a las palabras del entrenador rival, Quique Setién, que protestó acerca del penalti señalado a su equipo y consideró que el colegiado pudo estar condicionado por la forma en la que el Leganés ha hablado de los árbitros.

"No creo que nadie se queje de la forma en la que hablo yo de los árbitros. No lo hice la semana pasada en una situación clara. Soy incapaz de ver si el penalti es o no. Lo que tengo claro es que el Leganés, mientras esté yo, no creo que vaya a protestar", señaló.

"Me consta además que están contentos del comportamiento que tenemos respecto al estamento arbitral y así va a ser. No es el Leganés un equipo que se queje de los árbitros", comentó también ante los medios.