García-Escudero defiende en Moscú pleno restablecimiento de diálogo con Rusia

Moscú, 26 abr (EFE).- El presidente del Senado español, Pío García-Escudero, defendió hoy en Moscú el pleno restablecimiento de las relaciones entre Occidente y Rusia, durante su intervención en el Consejo de Federación rusa (cámara alta del Parlamento).

El político español, de visita oficial en Moscú, se pronunció por recuperar "el diálogo al máximo nivel" entre Moscú, por un lado, y la Unión Europea (UE), la OTAN y el Consejo de Europa, por otro.

"Dentro de la unidad de acción entre los socios de la UE, España siempre ha defendido mantener abiertos todos los puentes de diálogo con Rusia. Es fundamental que se retome el diálogo al máximo nivel entre Rusia y la UE", dijo en alusión al delicado momento actual en las relaciones entre Moscú y Bruselas.

Justificó así el apoyo de Madrid a las sanciones adoptadas por la UE contra Rusia por su papel en la crisis de Ucrania, pero al mismo tiempo argumentó la necesidad de superar las diferencias al exponer la postura de España, proclive a recuperar plenamente unas relaciones estratégicas con Moscú.

"Rusia no puede comprenderse sin Europa, del mismo modo que Europa no es comprensible sin Rusia. Nuestro entendimiento mutuo no es una opción, sino una necesidad, no sólo para la seguridad de nuestro continente, sino para todo el mundo", subrayó García-Escudero.

También defendió la máxima cooperación entre Rusia y la Alianza Atlántica, al señalar que "por encima de los recientes desencuentros", debe "preservarse la celebración de los consejos OTAN-Rusia", durante mucho tiempo suspendidos debido a la crisis de Ucrania.

El Gobierno de España, además, "respalda la reintegración lo más pronta posible de la delegación parlamentaria de Rusia" en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, recalcó el presidente del Senado español.

"Rusia no es un gran país solamente por su extensión geográfica, sino que lo es en todos los sentidos. Por eso es imprescindible para la gobernabilidad del mundo globalizado y multicultural. Su papel es esencial para dar respuesta eficaz a todos los desafíos y conflictos internacionales", afirmó.

García Escudero, de visita en Moscú con motivo del 40 aniversario desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y la entonces Unión Soviética, lamentó que las sanciones y contrasanciones hayan dañado las relaciones económicas y comerciales entre los dos países.

"En los últimos años tenemos que lamentar que los efectos de la pasada recesión económica, unidos a otros factores, haya reducido sustancialmente el volumen de nuestro comercio bilateral, llevando nuestras inversiones en Rusia a una caída cercana al 50 por ciento", advirtió.

También se refirió a "una contracción en el flujo de turistas rusos hacia España", aunque recordó que este dato "ya ha empezado a recuperarse" y que pese a todo, "España sigue siendo el país de la Unión Europea que más turistas rusos acoge".

"Creemos necesario hacer todo lo posible (...) para una mayor apertura en la facilitación de visados. España es uno de los países que más ha abogado en favor de la eliminación de visados con Rusia y ese sigue siendo nuestro criterio", expuso García-Escudero una postura fundamental del Gobierno de Madrid.

Destacó que "España siempre le ha otorgado una importancia primordial a su relación con Rusia, que se ha beneficiado de una práctica ausencia de contenciosos bilaterales".

"Rusia es un gran país que despierta una especial admiración en el pueblo español. La distancia geográfica nunca ha sido un obstáculo para que los españoles sintiéramos la cultura rusa como algo muy cercano", apuntó.

Recordó que "son muchas las empresas españolas implantadas en Rusia, porque son conscientes de la importancia y del gran potencial de su mercado".

A finales del próximo mes de mayo, agregó al respecto, "está prevista la celebración de un foro empresarial en Moscú, paralelo a la reunión plenaria de la comisión mixta económico-industrial hispano-rusa, con el fin de promocionar el valor de Rusia como plataforma para los negocios".