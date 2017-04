Feliciano López: "Partidos como el de Murray son por los que sigo jugando"

Barcelona, 26 abr (EFE).- El tenista español Feliciano López ha asegurado que partidos como el que disputará mañana jueves en octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó contra el número uno mundial y primer cabeza de serie, el escocés Andy Murray, son el motivo por los que sigue "jugando al tenis".

López es "consciente" de que será difícil conseguir la victoria ante un rival con el que ha perdido los diez duelos que ha disputado hasta la fecha, pero también que jugar contra la mejor raqueta del planeta es "un partido que hace ilusión".

El de Toledo ha reconocido que el hecho de que Murray no haya disputado todavía partido alguno tras haber pasado a octavos por el abandono del australiano Bernard Tomic puede "influir un poco" en el devenir del encuentro, aunque matiza que no será "trascendental".

"No me gustaría llegar a un torneo sin haber jugado y en condiciones que no habrá podido sentir -ha llovido toda la mañana en Barcelona-, pero es el número uno y por algo esta ahí. Ese tipo de jugadores tienen un talento especial y capacidad de adaptación para situaciones como la de mañana", ha explicado.

López, que disputa este año su decimoséptimo Godó -nadie tiene mas participaciones que él- ha admitido que es "especial" jugar en tierras catalanas: "Cada Godó es un regalo".

"Hay pocos torneos que todavía se jueguen en un club de tenis. Llegué a Barcelona sin haber cumplido los catorce años. Tengo un cariño increíble a este club (el RCT Barcelona)", ha añadido.

El tenista español también se ha referido al hecho de haber jugado en segunda ronda en el que ha sido el último partido en la carrera de su compatriota Albert Montañés. "Ha sido difícil de jugar. Había mucho sentimientos de por medio. Nos conocemos desde que teníamos trece años y hemos vivido mucho juntos", ha explicado.

López ha comparado su encuentro de hoy con el que disputó ante Tim Henman en Wimbledon en 2007, que también fue el último partido del tenista británico: "Cuando sabes que te vas a retirar, juegas sin presión y no es fácil de gestionar, pero el partido de hoy se me ha puesto de cara rápidamente", dijo.