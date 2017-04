52 federaciones tuvieron beneficios en 2016 y 31 están con planes viabilidad

Madrid, 26 abr (EFE).- Un total de 52 federaciones deportivas españolas tuvieron beneficios en 2016, según confirmó en el Congreso el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, quien destacó que en el presente año hay 31 con planes de viabilidad.

"Esto significa que empiezan a manejar cuantías acordes a su actividad" dijo Lete en la Comisión de Educación y Deporte de la cámara Baja, donde explicó que el CSD dispondrá este año de 165,3 millones de euros de presupuesto, cantidad que por primera vez desde 2005 en un año postolímpico no es inferior a la del año anterior.

En respuesta a preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, Lete insistió en la importancia de conservar las ayudas a las federaciones, que "es donde más se notaba el año postolímpico", y explicó que se ha dirigido a éstas por carta para cuestionarlas sobre la posible aplicación de cláusulas antiembarazo.

"Nos preocupan mucho éstas, pero hemos dicho que no es necesario un cambio legislativo porque hay suficiente normativa que las declara nulas de pleno derecho. He dirigido una carta a las federaciones para que me digan si las hay y he manifestado mi voluntad de recogerlas si se cambia la ley del deporte", añadió.

Cuestionado sobre la financiación del deporte femenino, Lete destacó el crecimiento de un 12,45 por ciento respecto al año pasado en la partida y se refirió a los más de 10 millones de euros de aportaciones de empresas que se deducen por participar en el programa Universo Mujer.

"Suponen una aportación indirecta del Estado y vamos a seguir haciendo un esfuerzo fundamental para que siga siendo utilizado. La partida cubre las necesidades de las mujeres deportistas", consideró Lete antes de responder también sobre el apoyo ofrecido en tres reuniones mantenidas con los colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) y que, en su opinión, "no tiene que venir reflejado en una cuantía".

Entre las cifras que aclaró figuró igualmente el millón y medio de euros para el Comité Olímpico Español (COE), un 20 por ciento más que el año pasado, correspondiente a los pagos por medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Como en todos los años olímpicos el COE adelanta el tercio que el CSD paga históricamente y nosotros se lo devolvemos al año siguiente. El acuerdo de no disponibilidad nos originó una deuda de la ayuda de entorno a 600.000 euros con el COE que se lo tenemos que pagar", indicó.

Además de aclarar que al Comité Paralímpico no se le han hecho pagos por este concepto, ya que el Consejo no es socio del programa de ayuda paralímpico (ADOP) como lo es del ADO, José Ramón Lete se comprometió a impulsar la inversión en un programa contra el sedentarismo, en su opinión uno de los "graves problemas del siglo XXI".

"Soy realistamente optimista para decirles que el deporte español goza de buena salud. Los datos de los resultados del programa de Río han sido mucho más satisfactorios que del programa de Pekín 2008. Tengo animo de llegar a 2020 y nos examinarán por las medallas que tengamos en Tokio. Seguramente magnificamos los resultados de los Juegos, pero los de 2016 han superado con creces los de 2015", concluyó.