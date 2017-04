Mas dice en París que "la Constitución española no es legítima en Cataluña

París, 26 abr (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas defendió hoy en París el proyecto de referéndum en su región y opinó que "la Constitución española ha perdido legitimidad en Cataluña".

En una entrevista pública en la capital francesa, Mas opinó que la anulación del Estatut para la población catalana por la "interpretación" que hizo el Tribunal Constitucional resta legitimidad a la Carta Magna española en ese territorio.

"Una parte importante de la población catalana no acepta ese texto tal y como está redactado y como es interpretado. Pensábamos que era suficientemente flexible para permitirnos avanzar. Pero había un stop", dijo el exdirigente catalán.

Ante ese "techo", Mas defendió que Cataluña haya buscado otras vías y que esté lista para preparar un referéndum unilateral sobre la independencia.

"Queríamos hacer un proyecto común con España, ayudarle en los grandes desafíos, pero el árbitro, el que tiene la última palabra, te dice que lo que has hecho no es posible con nuestra interpretación, que no hay camino para mejorar vuestro autogobierno, para construir vuestro futuro", justificó.

Mas consideró "imposible" que Cataluña pueda cambiar la Constitución española porque "no tienen ni el poder ni la demografía" necesarias para lograrlo con el 16 % de la población.

Ante ello, señaló, "había que buscar otros caminos" para lograr sus objetivos, que definió como "convertirse en la Dinamarca del sur".

"No está escrito que no pueda conseguirse en el sur de Europa uno de los mejores países del continente", dijo Mas que mañana se trasladará a Ginebra.

Mas aseguró que ahora existe "una legitimidad catalana que se opone a la legalidad española" y que el Parlamento regional trabaja para construir "una legalidad catalana" para seguir avanzando.

También consideró que la validez del referéndum de septiembre próximo dependerá de la reacción del estado español, aunque se mostró convencido de que "será dura".

"Estoy seguro de que van a actuar en los tribunales, que van a aplicar una guerra sucia. Ya la están haciendo, a la vez que están judicializando la política", comentó.

En opinión de Mas el Gobierno español no tiene "ni el hábito ni la madurez" para solucionar el problema catalán con política y lo contrastó con el Reino Unido, que organizó un referéndum en Escocia.

"El referéndum es para nosotros ahora más importante que la independencia, queremos saber lo que opina el pueblo", dijo el exdirigente catalán, que recalcó que el objetivo de Cataluña es, si ganara el sí, negociar la ruptura con España y con Europa.

Mas aseguró que la situación en Cataluña es "una magnífica oportunidad para la Unión Europea de mejorar su democracia".