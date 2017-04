El canal deportivo ESPN despedirá al 10 % de su plantilla, según CNBC

Nueva York, 26 abr (EFE).- La cadena de televisión estadounidense ESPN despedirá al 10 % de su plantilla como parte de su reestructuración para hacer frente a la caída de la audiencia, según publica hoy el canal financiero CNBC.

Uno de los cien trabajadores afectados por los recortes es el reportero Ed Werder, una de las caras más conocidas del canal deportivo que cubre desde hace casi dos décadas la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

"Después de 17 años cubriendo la NFL, me acaban de comunicar que he sido despedido de ESPN con carácter inmediato. No tengo ningún plan de retirarme", dijo el periodista en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El canal de televisión, propiedad del grupo ABC y cuya casa matriz es el gigante del entretenimiento Disney, está inmerso en un plan de reformas con el que espera ahorrar costes y modificar su estrategia para adaptar sus contenidos a la distribución digital.

El presidente del ESPN, Jonh Skipper, envió un memorando interno a los empleados del canal en el que les explica los motivos por los que van a revisar su plantilla y les comunica que habrá un número "limitado" de trabajadores afectados.

"Los cambios dinámicos nos obligan a concentrarnos en el valor y la versatilidad y por ello hemos tenido que asumir el reto de determinar los presentadores, analistas, reporteros y escritores que son necesarios", dijo Skippe.