Berjón: "Vamos a intentar estropearle la fiesta al Levante"

Oviedo, 26 abr (EFE).- El extremo del Real Oviedo, Saúl Berjón, ha alabado la temporada del Levante, próximo rival del conjunto carbayón, equipo cuya "regularidad" le ha hecho estar a un partido de certificar su ascenso directo y al que el asturiano espera "estropear" la fiesta el próximo sábado ya que "el Oviedo necesita más los puntos".

"Personalmente creo que ya están ascendidos, van a jugar un partido queriendo ganar, como han hecho casi siempre hasta ahora, pero nosotros vamos a demostrar que somos un buen equipo y a robarle esos tres en su casa, que nos hace más falta que a ellos", ha explicado el ovetense.

Para Berjón visitar la casa del líder es sinónimo de "partido de Primera División", por lo que espera un choque "bonito" entre dos "grandes equipos" en el que se verá "buen fútbol".

"Vamos a intentar ganar porque es un partido propicio, además queremos ganar fuera de casa, que nos está costando, y en qué mejor escenario que ese. La regularidad fuera y dentro de casa es lo que les hace estar a punto de certificar el ascenso directo, y es que no sólo al Oviedo le cuesta ganar a domicilio, nos cuesta a todos y el Levante ha sido el que mejor ha hecho eso", ha analizado el extremo.

El futbolista carbayón ha destacado la adaptación de la plantilla levantina, con jugadores "contrastados" de Primera División que han asimilado el fútbol de la categoría, muy distinto al de la máxima categoría del fútbol español.

"Descender es muy complicado, se juega de manera totalmente diferente, y esos futbolistas contrastados, que pasaron por esta división, saben de qué va, se han adaptado muy bien y por eso han disfrutado del año, consiguiendo el objetivo a estas alturas", añade el asturiano.

Respecto al Oviedo, el extremo ha destacado que lo único que le está faltando al equipo es "algo de suerte", porque por lo demás el grupo "trabaja y da lo mejor de sí mismo" en cada partido.

"Estemos quienes estemos vamos a trabajar lo mejor posible y afrontar el partido de la mejor manera. Hay ausencias pero el que sale al campo por la lesión o sanción de un compañero lo hace igual o mejor, eso demuestra que somos un equipo y un buen bloque", ha comentado el canterano.

Una de las ausencias más notables es la de Christian Fernández, que cumple sanción tras ser expulsado el pasado viernes, baja en el lateral izquierdo que notará especialmente Berjón, al que seguramente le acompañe Jose Fernández a pierna cambiada.

"No sé quién va a jugar a día de hoy, es verdad que se prueba con Jose, pero la alineación no se sabe. Con él me entiendo de maravilla, como con todos, pero decidirá el míster", ha concluido Berjón.

A la ausencia del cántabro se unen las de Borja Domínguez, Verdés, Pereira, Varela y Ortíz por lesión, mientras que Costas y Torró han trabajado al margen por precaución pero se espera que entren en la lista tras una última sesión mañana a puerta abierta en El Requexón.