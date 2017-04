Activista trans salvadoreña dice que en su país se violan derechos humanos

San Salvador, 26 abr (EFE).- La salvadoreña Karla Avelar, primera nominada transgénero al premio de la Fundación Martin Ennals a defensores de los derechos humanos, dijo hoy Efe que su candidatura "permite poner en la palestra internacional la situación que vive El Salvador" y el "incumplimiento del Estado con los derechos humanos".

Para Avelar, quien se mostró "sorprendida" por su nominación, explicó que el objetivo del galardón de la fundación suiza, cuyo ganador se dará a conocer el 10 de octubre, sirve para "fortalecer la lucha de los activistas e incentivarlos a seguir trabajando para lograr cambios políticos, sociales, culturales y religiosos".

Avelar, que desde 1994 trabaja en defensa de los derechos humanos de las mujeres transgénero de El Salvador, es una de los tres finalistas nominados a dicho premio; a ella la acompañan defensores de los derechos humanos de Egipto y Camboya.

La fundadora y directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) explicó que su nombre llegó hasta la Fundación Martin Ennals gracias a la organización estadounidense Human Rights First, entidad que la propuso como candidata para optar a dicho premio.

"En diciembre de 2016 una delegación de Human Rights First visitó la asociación (COMCAVIS TRANS) y días después me di cuenta de que ellos me propusieron y luego los organizadores me notificaron mi participación", contó la activista.

Avelar, quien reiteró "el poco compromiso que tiene el Estado con los tratados internacionales en favor de los derechos humanos", es la primera persona salvadoreña y única mujer transgénero en el mundo en ser nominada al galardón de la fundación europea.

Como parte del proceso, previo a la ceremonia de nominación, Avelar fue visitada por el director de la Fundación Martin Ennals, Michael Khambatta, quien estuvo en el país centroamericano entre el 17 y 21 de abril para conocer de primera mano el trabajo que realiza la activista.

"Básicamente Michael Khambatta vino a conocer mi trabajo e historia de primera mano; a él lo acompañó un cineasta que documentó parte de mi vida y realizó entrevistas a personas que han estado conmigo en este proceso", señaló.

Los tres finalistas, entre ellos Avelar, ya tienen asegurado un fondo económico para las organizaciones a las que representan y el cual será utilizado para ejecutar proyectos en favor de la sociedad a la que representan.

En el caso de El Salvador, la ayuda monetaria será utilizada como contrapartida para seguir desarrollando dos proyectos sociales y el resto servirá para fortalecer institucionalmente a COMCAVIS TRANS.

Antes de su viaje a Ginebra, lugar donde se entregará el premio, la salvadoreña viajará a unos 14 países, entre ellos España, Italia, Holanda y Polonia, para dar a conocer su historia y reunirse con activistas y diplomáticos, a quienes presentará el trabajo que COMCAVIS TRANS desarrolla en El Salvador.

Los otros nominados son el grupo FreeThe5KH de Camboya, que lo integran cinco defensores de derechos humanos que han estado en prisión preventiva casi un año, y Mohamed Zaree de Egipto, director del Instituto de Estudios de los Derechos Humanos del Cairo (CIHRS), responsable de la investigación legal, difusión en medios y activismo nacional del CIHRS.

Los Premios Martin Ennals, creados en 1993, se conceden anualmente a cualquier persona que haya demostrado una "incansable y excepcional" labor en la lucha contra las violaciones de derechos humanos mediante medios "innovadores y valientes".

La distinción Martín Ennals es otorgado de forma conjunta por diez prestigiosas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos alrededor del mundo.