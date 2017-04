Voro: "El partido importante es el de mañana, el del sábado ya se verá"

Paterna , 25 abr .- El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', ha asegurado hoy que el partido importante que debe afrontar su equipo en este momento es el de mañana contra la Real Sociedad en Mestalla y que el que disputará el sábado contra el Real Madrid lo tratará más adelante.

El Valencia afronta el partido de mañana ante el conjunto donostiarra con un total de siete jugadores apercibidos de sanción que, en caso de recibir tarjeta, se perderán el duelo contra el equipo madridista en el Santiago Bernabéu.

"Debemos pensar solo en el partido de mañana. No podemos salir pensando en que si me sacan una tarjeta no juego el próximo partido. Eso no va a pasar. Ya hablamos de los apercibidos en el partido pasado y la gente no debe hacer la cuenta de la lechera. Van a entrar igual al balón en una disputa. Además, eso se nota mucho y por lo tanto no me preocupa", ha dicho en rueda de prensa.

El técnico valenciano también ha advertido de que su equipo sabe el partido que va a tener mañana ante un rival que está "muy bien clasificado", pero señaló que el Valencia pretende seguir la racha que lleva en casa y "de alguna forma tapar el mal partido" de Málaga.

Para Voro, existen "argumentos suficientes" para tratar de superar a Real, pero también sabiendo de las dificultades que les van a poner. "Como profesionales que somos debemos tener la máxima ambición", ha dicho Voro sobre la falta de objetivos que tiene el Valencia en la recta final de Liga.

Respecto a si hará rotaciones en una semana en la que hay tres partidos, Voro ha comentado que sabe que es una semana especial, pero ha reiterado que el partido más importante es el de mañana.

"Hay que pensar en todos. El día del Málaga hubo cambios, pero a veces las cosas salen y otras no. Las rotaciones no te garantizan nada, pero no las haré pensando en el partido del sábado, porque ahora no me preocupa", ha explicado.

Además, Voro ha recordado que tiene las bajas de los sancionados Parejo y Mangala y los lesionados Abdennour y Gayá, pero ha asegurado que es un asunto que no le preocupa.

"Cuando no puedo contar con unos jugadores no pienso ya en ellos porque no hay vuelta atrás. Hay otros jugadores en la plantilla y la preocupación es relativa porque tenemos soluciones para resolver los problemas que tenemos. Confió en todos ellos", ha comentado.

De la Real ha asegurado que le preocupa todo: "Es un equipo con unos automatismos muy asimilados. Compite muy bien y ha ganado ocho partidos fuera de dieciséis. Está muy mecanizado y está claro que me preocupa".

"Sin embargo, lo que más me preocupa es mi equipo. Hay que centrar los esfuerzos en cómo jugar a la Real y aferrarnos a nuestra racha de Mestalla. Hay que estar acertados y leer bien el partido. Es otro reto", ha añadido Voro sobre el partido de mañana.