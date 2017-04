Serena Williams a Ilie Nastase. "No tengo miedo a diferencia de ti"

Redacción deportes, 25 abr (EFE).- La estadounidense Serena Williams se ha dirigido a Ilie Nastase en un comunicado en el que le contesta tras los comentarios que el capitán rumano de Copa Federación hizo durante la eliminatoria contra Gran Bretaña en Constanza este fin de semana y en el que le dice: "no tengo miedo a diferencia de ti".

"Me decepciona saber que vivimos en una sociedad donde gente como Ilie Nastase puede hacer esos comentarios racistas sobre mí y mi bebé aún no nacido, y otros comentarios sexistas hacia mis compañeras", expresó Serena Williams en su cuenta de "Instagram".

"Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir de nuevo, este mundo ha llegado muy lejos, pero todavía tenemos mucho que hacer. Sí, hemos roto muchas barreras, sin embargo hay muchas más todavía. Esto o cualquier otra cosa no me impedirá seguir con amor, luz y positivismo en todo lo que hago", dice la menor de las Williams.

"Seguiré tomando la iniciativa y defenderé lo que es correcto. No tengo miedo a diferencia de ti. Ves que no soy una cobarde. ¿Te molesta mi procacidad? ¿Por qué estás acosado por la oscuridad?. Puedes dispararme con tus palabras, puedes intentar matarme con su odio, pero soy como el aire y me levanto", añade Serena, quien agradece a la Federación Internacional de Tenis por toda la consideración que ha tenido durante este incidente.

La FIT ha suspendido provisionalmente a Nastase, que no podrá ejercer su cargo en el equipo femenino rumano y "le será negado el acceso y acreditación a todos los torneos de la FIT, incluyendo la Copa Federación".

La FIT ha tenido en cuenta los comentarios de Nastase durante la semana cuando el exnúmero uno del mundo se encaró con una periodista británica a la que llamó "estúpida" por escribir un comentario del rumano, aparentemente racista, sobre el embarazo de la estadounidense Serena Williams.

Nastase, de 70 años, bromeó sobre el bebé que nacerá a finales de otoño fruto de la relación de Serena con su prometido Alexis Ohanian, que es de raza blanca. "Vamos a ver qué color tiene. ¿Chocolate con leche?", dijo de forma jocosa.