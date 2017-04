Presidente de CNMC dice que en algún momento hay que decir basta a corrupción

Santander, 25 abr (EFECOM).- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha afirmado que, en España, "en algún momento hay que decir basta" a la corrupción.

Marín Quemada se ha mostrado partidario de potenciar "lo que suma", como el "robustecimiento" de las instituciones y eliminar "lo que resta", entre lo que destaca la corrupción.

"No me estoy refiriendo a ningún partido político, porque no puedo y no debo", ha precisado el presidente de la CNMC, insistiendo en la necesidad de erradicar la corrupción para poder vivir en una sociedad moderna en la que todos los ciudadanos estén "mucho más cómodos".

A preguntas de los periodistas, Marín Quemada ha explicado que la colusión -pacto ilícito en daño de tercero- y la corrupción están "separadas por una línea extremadamente fina", considerando que "un sistema en el que exista la colusión es propicio para que exista la corrupción".

El presidente de la CNMC se ha expresado así antes de intervenir con empresarios cántabros en una jornada sobre las conductas sancionables por anticompetitivas, convocada por CEOE-Cepyme.

En cuanto a la situación de la economía española, Marín Quemada ha opinado que "parece que queda muy atrás, pero queda ahí al lado" el momento en el que España, entre junio y julio de 2012, estuvo "al borde de la intervención".

Para el presidente de la CNMC, si ahora el crecimiento de la economía es "felizmente autosostenido, descansando en un consumo sano y en una inversión consolidada", en gran parte se debe a las reformas estructurales, que son las que "han movido hacia delante la economía".

Marín Quemada ha considerado que las reformas estructurales deben ponerse al servicio del "robustecimiento" institucional, porque, subraya, "España tiene que avanzar en la calidad de sus instituciones", porque "es difícil imaginar países de alto nivel con instituciones de bajo nivel", y viceversa.

No obstante, ha reconocido que sigue habiendo "incertidumbres", "interrogantes" y "claroscuros" como el "fantasma del déficit" que, subraya, "condiciona el desarrollo normal de muchas actuaciones".

Y también ha aludido, entre esos claroscuros, al "volumen que ha alcanzado la deuda, en torno al 100 % del PIB"; así como al hecho de que no haya "ninguna garantía" de que los tipos de interés se mantengan en torno al 0 %.

Por otra parte, Marín Quemada ha declarado que "las cuestiones internas de otro país hay que respetarlas desde fuera", al ser cuestionado por la escalada de los partidos de ultraderecha en Europa y más concretamente por el resultado conseguido por la ultraderechista Marine Le Pen en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas.