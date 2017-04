Podemos impulsará una moción de censura en Madrid "aunque sea para perderla"

Madrid, 25 abr (EFE).- La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha dicho hoy que su grupo impulsará una moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes "aunque sea para perderla", ya que por el momento no cuenta con el apoyo claro del PSOE-M, mientras que Ciudadanos la ha rechazado.

"A veces en política no se trata de hacer números, es un imperativo ético", ha declarado Ruiz-Huerta respecto a la presentación de esta moción.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha dicho que es una "excelente ocasión" para que Ciudadanos se "retrate" y diga si "está sosteniendo al PP más corrupto de la historia", tras la encarcelación del expresidente regional Ignacio González a raíz de las investigaciones del caso Lezo.

"Impulsaremos la moción de censura aunque sea para perderla", ha añadido.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha vuelto a rechazar sumarse a esta moción al señalar que en su grupo no tienen intención de "apoyar tripartitos ni de que Podemos gobierne en la Comunidad de Madrid".

"No vamos a entrar en experimentos, en fórmulas mágicas a mitad de legislatura, a mitad de partido, vamos a seguir trabajando como hasta ahora para convencer a los madrileños de que hemos dado un paso importante, arrebatar la mayoría absoluta al PP, y que el siguiente paso tiene que ser ganarles en las urnas", ha apuntado.

En esta línea, ha abogado por esperar a las elecciones regionales de 2019, cuando confía en que los madrileños sean "conscientes de que un partido que ha tapado la corrupción durante 20 años no merece ganar", en referencia al PP.

El portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, ha dicho que la moción de censura se trata de un instrumento "legal válido", pero cree que hay otros para conseguir un cambio de Gobierno en Madrid.

"Si hay un instrumento para que pase eso, lo apoyaremos, tendremos que tener las conversaciones para hacer que eso pase", ha dicho.

Gabilondo ha recalcado que tiene "la obligación ética de lograr que en Madrid se cambie la forma de gobernar", lo que en su opinión pasa "por un cambio también de Gobierno" en la región.

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha indicado que en su grupo están "avergonzados" ante los casos que se van conociendo de presunta corrupción que, según ha recalcado, atañen a "personas individuales".

Asimismo, ha rechazado que tenga que dimitir la diputada regional del PP Isabel González, hermana de Ignacio González y mujer de Juan José Caballero, otro de los investigados en el caso Lezo, que podrá eludir la prisión tras pagar la fianza que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

"No incumple ninguna de las reglas del código ético que hemos firmado los diputados, ni está investigada ni imputada, tener parentesco con personas imputadas no es una causa", ha defendido, al tiempo que ha dicho que no tienen "ninguna queja" con su labor en la Asamblea, donde es portavoz adjunta del PP.