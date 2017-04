El piloto perfecto de Márquez mezclaría a Rossi, Pedrosa, Lorenzo y él mismo

Madrid, 25 abr (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Honda) explicó, este martes, las características del que sería su piloto ideal y que combinaría elementos del italiano Valentino Rossi, de Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y de él mismo.

El piloto perfecto aunaría "la experiencia de Valentino Rossi, la sensibilidad de un tal Pedrosa, la agresividad me quedo con la mía y la constancia de Lorenzo", confesó el triple campeón del mundo de MotoGP en declaraciones difundidas por el equipo Repsol Honda.

"Creo que de Maverick Viñales también se podrá aprender cosas, pero se tienen que ver cuáles son sus puntos fuertes", añadió Márquez al responder a las preguntas formuladas por los aficionados y que le realizó su propio compañero Dani Pedrosa, quien coincidió en señalar que ese hipotético piloto "sería un tío difícil de ganar".

Después de la victoria de Márquez y el tercer puesto conseguido por Pedrosa en el pasado Gran Premio de las Américas, el buen humor se apoderó de ambos pilotos y bromearon con diferentes situaciones, según las curiosidades de sus aficionados.

El campeón en Austin (Estados Unidos) daría un paseo "a fondo" en moto a algún "ídolo como Rafa Nadal o Andres Iniesta" aunque, entre risas con su compañero, preferiría a "una modelo" porque al ir rápido "se tiene que agarrar fuerte".

Situación más recomendable que algunas de las vividas por Dani Pedrosa. "He tenido una abeja dentro del casco. En entrenamientos, por suerte. También una vez me entró arenilla en el ojo", reconoció el piloto al recordar algunos de los momentos más incómodos sobre su Honda, sobre la que no se ve sentado dentro de diez años.

"No creo que esté compitiendo en moto", respondió a una de las preguntas sobre su futuro y fue más rotundo acerca de participar en un 'reality show'. "Respuesta radical: No", aseveró.

Por su parte, Marc Márquez espera estar "compitiendo aún en moto" dentro de diez años y se mostró crítico consigo mismo reconociendo uno de sus mayores errores. "Fue en 2014 y 2016, en el mismo circuito, en Australia. Liderar la carrera por cuatro segundos y caerte para mí es un gran error y me ha pasado ya dos años, así que es un error más grave", concluyó el piloto español.