Óscar Arias: "Si hubiese un cambio de entrenador, el club reaccionaría"

Sevilla, 25 abr (EFE).- El nuevo director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, ha recordado este martes que el técnico argentino Jorge Sampaoli "tiene contrato en vigor", por lo que "no procede hablar" de su hipotético sustituto, pero ha advertido que "en el caso de que hubiera un cambio, el club reaccionaría como ha hecho siempre".

Arias, presentado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán como sustituto de Ramón Rodríguez 'Monchi', que el lunes oficializó su fichaje por el Roma, está resignado a que "el tema del entrenador sea recurrente", pero ha recalcado que "el Sevilla se está jugando mucho ahora mismo" y él ve a "Sampaoli muy metido", e incluso ha revelado que está "hablando de la pretemporada".

En todo caso, el técnico onubense ha manifestado que "la dirección deportiva trabaja de manera continua", pues está "siempre viendo a jugadores y a entrenadores" porque "en el fútbol son habituales los cambios".

Óscar Arias ha recordado que "el año pasado la dirección deportiva supo reaccionar a un cambio brusco y con poco margen de tiempo", cuando el entrenador de entonces, Unai Emery, anunció al concluir la temporada su marcha al París Saint-Germain.

El nuevo director deportivo, que lleva en la entidad desde el verano de 2013 y ha firmado un contrato para las dos próximas temporadas, ha reconocido además que "ha habido algún contacto" para repatriar al internacional Jesús Navas, cuyo contrato con el Manchester City inglés expira el próximo 30 de junio.

Según Arias, Navas es "un jugador de primer nivel que sería una opción más que interesante, como sevillista, sevillano y jugador de elite", pero ha querido puntualizar que "no se ha avanzado ninguna gestión todavía".

El exjugador, nacido de padres emigrantes en Kassel (Alemania), aunque criado en Huelva, ha loado a su predecesor y ha indicado que afronta "con muchísima ilusión" la "responsabilidad de liderar un equipo de trabajo que viene funcionando durante muchos años bajo la tutela de Monchi".

Por ello, ha añadido que llega al cargo "con la intención de dar continuidad a las líneas marcadas que han cosechado tantos éxitos".

"Tenemos una estructura que funciona, es un valor importante que tiene el club, y mi intención es dar continuidad e intentar mejorar lo que entendamos que se puede mejorar. Hay un equipo que ya funciona y cosas distintas o extrañas no vamos a ver", ha asegurado.

El presidente del Sevilla, José Castro, ha destacado que Óscar Arias es "la mejor alternativa" a Monchi porque "está en la casa y no tiene sentido cambiar lo que funciona", si bien ha anunciado que "vendrá una persona" para integrarse en una "estructura que no se va a cambiar. Esa persona no tiene todavía un perfil definido, pero se sabrá pronto".