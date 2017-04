Nuet cree que le imputan "para evitar que se vea que juzgan ideas políticas"

Barcelona, 25 abr (EFE).- El líder de EUiA y diputado de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), Joan Josep Nuet, ha considerado hoy, tras haber sido finalmente incluido en la querella contra miembros de la Mesa del Parlament, que esto podría obedecer a un intento "de evitar que se vea que se juzgan unas ideas políticas".

Nuet ha explicado, en unas declaraciones en el Parlament, que hasta hoy mismo no ha sabido que, en lugar de ser citado a declarar como testigo, lo sería como "investigado" o "inculpado".

Ha denunciado, en este sentido, "las contradicciones que hay entre la Fiscalía", que había decidido no inculparle, "y la juez que instruye" la causa contra la presidenta del Parlament y los demás miembros de la Mesa que aceptaron tramitar iniciativas vinculadas con el proceso soberanista.

Según Nuet, ahora mismo desconoce qué razones han llevado a la juez instructora a incluirlo en la querella y supone que hasta que el 23 de mayo no le sea entregada la notificación correspondiente no las sabrá, aunque ha dicho tener sus sospechas.

"Desde que la fiscalía dijo que mi trayectoria política llevaba a concluir que yo no quería conculcar la Constitución, por lo que no debía ser objeto de la querella, hasta hoy no se han producido nuevas votaciones en el Parlament que sean objeto de la querella", ha recordado.

"En cambio, -ha añadido- lo que sí han habido son opiniones políticas, que desde que fui excluido de la querella he ido manifestando y que sigo defendiendo, porque mis opiniones no las cambiaré fruto de estar dentro o fuera de una querella".

"Sigo pensando que tanto mis compañeros de Mesa como yo somos inocentes, que ninguno de nosotros debería estar en situación de querellado y que quizás han tomado la decisión más fácil, que es que en vez de exculpar a mis compañeros, me ha imputado a mí".

El coordinador general de EUiA atribuye el cambio de criterio "a un intento de salir de una situación vergonzosa que se habría producido si hubiera habido un juicio diferenciado en función de las ideas y de las opiniones políticas" de cada miembro de la Mesa.

"Los hechos eran unos y siguen siendo los mismos, pero las percepciones políticas se me escapan, no alcanzo a entenderlas", ha reconocido Nuet.

Su opinión personal, sin embargo, es que no incluirlo inicialmente dentro la querella "era algo que les hacía mucho daño, iba totalmente en contra de los criterios de una democracia básica, porque no se puede juzgar a la gente por sus ideas sino por los hechos".

"Juzgar por unas ideas es muy peligroso, porque hoy se puede juzgar por unas y mañana se puede juzgar por otras, y hay un dicho catalán que afirma que 'hecha la ley, hecha la trampa'", ha añadido.