Morales: "La gente piensa que ha sido fácil, pero ha sido muy duro"

Valencia, 25 abr (EFE).- El centrocampista del Levante José Luis Morales aseguró hoy que aunque desde fuera pueda parecer "fácil", el trabajo realizado hasta ahora y que se puede rematar el sábado con el ascenso del equipo a Primera División, se ha completado por un camino "muy largo y muy duro".

"Cuando empezamos en julio nadie imaginaba que podíamos llegar a esta situación. Pese al margen que tenemos, ha sido muy complicado. Hemos luchado y hemos sufrido para no caer en la relajación", dijo en una entrevista en el sitio web oficial del Levante.

"A medida que han ido pasando las semanas, hemos ido confiando en nuestro estilo y en nuestras posibilidades y todavía en abril podemos subir a Primera División", puntualizó.

El centrocampista del Levante explicó que deben estar tranquilos y frenar "el ansia de querer ganar" en el partido del sábado ante el Oviedo, en el que en el caso de ganar se produciría el ascenso matemático a Primera división.

"Tenemos que estar muy tranquilos y que el ansia de querer ganar no nos pueda. Afrontamos el encuentro con mucha alegría, con muchas ganas y con mucha ilusión, pero hay que salir muy concentrados", manifestó.

"Enfrente tendremos un rival duro que nos lo pondrá muy difícil porque pelea por meterse en el 'play-off'. Las ganas con las que ellos salgan aquí no pueden superar las nuestras de ascender a Primera División", añadió.

Además, Morales reconoció que la decisión de quedarse en el Levante a pesar de las ofertas que tenía fue "acertada" al recordar que no quiso irse del equipo en Segunda División.

"Cuando decidí quedarme fue para pelear por esto y devolver al Levante a Primera. Fui parte implicada en el descenso y no quería irme y dejar al equipo en Segunda. Estoy muy orgulloso y a medida que avanza la temporada estoy más satisfecho por esa decisión", confesó.

El jugador del Levante explicó cómo reaccionará si marca el gol decisivo del ascenso, ya que en su opinión el futbolista que lo haga permanecerá "en la memoria de todos".

"Me volvería loco o me quedaría muy tranquilo. No faltará la celebración del Comandante y lo que venga. Creo que lo hemos pensado todos en estos días desde que sabemos que el sábado puede ser el día. Si marco yo, quedará en la memoria de todos y si lo hace otro compañero, quedará igual en la memoria de toda la gente", finalizó.