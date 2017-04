Las lesiones de sóleo, las más temidas por los médicos, según experto

Madrid, 25 abr (EFE).- Pedro Luis Ripoll, director del Centro Médico de Excelencia FIFA Ripoll y De Prado, considera que las lesiones musculares son las más temidas de tratar por los médicos del deporte, "especialmente las de sóleo", como la que padece el galés del Real Madrid Gareth Bale.

Según explicó a EFE el doctor Ripoll, el sóleo es un músculo situado debajo de los gemelos en la pantorrilla, cuya profundidad "dificulta enormemente su exploración clínica, puesto que es muy difícil llegar hasta él con las maniobras tradicionales que emplean los médicos".

Según el doctor, la radiografía prácticamente no sirve, por lo que se ha de recurrir a pruebas como la resonancia magnética.

"Tenemos dificultades para hacer un diagnóstico clínico radiológico, pero además las lesiones del sóleo no muestran nunca la gravedad que tienen al principio y con frecuencia el futbolista en dos-tres días cree haber superado la lesión", dijo Ripoll.

"Ese es el momento", continuó Ripoll, "en que la lesión está esperando a que el futbolista reemprenda antes de tiempo la práctica deportiva para ponerse de manifiesto".

En este tipo de lesiones musculares suelen ser los futbolistas los que toman la decisión de cuándo juegan, según el experto, "lo que ellos llaman sus sensaciones, a veces incluso en contra del criterio médico".

La presión de la competición convierte las lesiones musculares en una verdadera fuente de problemas para los equipos.

"El caso de Bale no es aislado, sino que hay muchos casos a lo largo de la historia de nuestro fútbol muy similares. Entre los años 2003 y 2016, Messi sufrió 9 lesiones de isquiotibiales y no creo que nadie piense hoy que no está recuperado", concluyó Ripoll.