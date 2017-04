Laso: "Sabemos lo que está en juego"

Madrid, 25 abr (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, explicitó la situación del equipo en este playoff de cuartos de final de la Euroliga (1-1) ante el Darussafaka al afirmar que si no ganan un partido en Estambul estará "fuera" y aportó la clave principal, "jugar un poco mejor".

"Si no ganamos uno de los dos partidos estamos fuera. Tenemos la sensación de que han sido dos partidos muy cerrados y ahora es la misma sensación en cuanto a nuestro juego. Lo dije antes y después del primer partido, tenemos que jugar mejor, independientemente de situaciones de juego que nos lastraron mucho en porcentaje de tiro, de tiros libres, pero ya está", dijo Laso.

"En los dos partidos ganamos en valoración y eso indica que hicimos muchas cosas bien, pero es un equipo muy difícil y nos esperan dos partidos muy complicados", añadió.

El Madrid viajará con toda la plantilla aunque Trey Thompkins no se entrenó este martes por una lumbalgia.

"Los chicos están bien, el único problema que tenemos es que Thompkins se ha levantado con un poco de lumbalgia y no ha podido entrenar, aunque va a viajar. Veremos si se recupera", indicó.

Tras los dos primeros partidos, la eliminatoria se ha complicado para el Madrid.

"Tenemos la sensación de que cada equipo ha tenido armas diferentes, ellos son muy buenos en el uno contra uno, buscan siempre las mejores situaciones de ataque y no tienen prisa. Empezaron muy bien los dos partidos y eso les dio confianza y aunque fueron muy similares, en el primero supimos ganarlo y en el segundo ellos supieron entrar en el partido y nos ganaron. Tenemos que saber que es un estilo de juego diferente y tenemos que estar preparados desde el minuto uno", observó.

Laso está seguro de que el Darussafaka no va a cambiar su forma de jugar.

"No espero que cambien, sobre todo ofensivamente. Llevan jugando todo el año de una forma muy similar. Son capaces de poner una jugada en un día porque al final son muy buenos jugadores de uno contra uno, o de dos contra dos. Defensivamente ya han enseñado muchas cosas, son capaces de jugar en zona, de cambiar los bloqueos, de negar a algún jugador, en líneas generales son capaces de hacer muchas cosas por esa presencia física que tienen", subrayó.

El Madrid no se ha sentido incómodo en la pista, contra el equipo turco, a juicio de Laso.

"Al final hemos pasado de 80 puntos los dos partidos, quizá nos ha faltado un poco de ritmo, pero cuando el rival quiere alargar las posesiones y tiene acierto en el tiro al final, es más difícil montar tu juego de ataque, pero la sensación de incomodidad la puedes tener en otro tipo de partido. Lo importante es jugar mejor tanto defensivamente como ofensivamente", declaró.

Empezar ganando puede ser una buena opción para el Real Madrid.

"Si me dan a elegir prefiero comenzar ganando, pero en los dos partidos ellos han comenzado estando muy acertados y eso da confianza y más fuera de casa. Me gustaría tener un mejor inicio, pero para ganar al Darussafaka no tengo que preocuparme solo del inicio o solo del final, son 40 minutos y somos conscientes de que vamos a tener que ser muy sólidos si queremos ganar", explicó.

La mentalización del equipo llegados a este punto se da por supuesta.

"Creo que no ha habido ningún problema de mentalización, pero si lo hubiera o hubiese sabemos en el momento de temporada en el que estamos. Estamos en un playoff de la Euroliga ante uno de los mejores equipos, algo que he repetido durante toda la serie, y vamos a Estambul, a su campo, con lo cual sabemos que tenemos un partido grande por delante", subrayó.

El entrenador del Real Madrid remarcó la necesidad de jugar como bloque, como equipo.

"No tengo la sensación de que tiráramos de individualismo en ninguno de los dos partidos, lo que creo es que nuestra gran fuerza es el equipo y esos pequeños detalles ofensivos o defensivos, que hacen que prevalezca nuestro ataque y defensa. Somos capaces de adaptarnos a muchas situaciones de juego y me da igual que juegue bien uno u otro, lo único importante es que gane el equipo", finalizó Pablo Laso.