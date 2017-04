Javier Tebas: "La celebración de Messi no incitó a la violencia"

Madrid, 25 abr (EFE).- El presidente de LaLiga Javier Tebas declaró que la celebración del tercer gol del argentino Leo Messi, en la victoria del Barcelona ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu "no incitó a la violencia".

El delantero azulgrana se quitó la camiseta y la mostró a la afición del equipo blanco tras conseguir el tercer gol en el último minuto del partido, en el que el Barcelona se impuso por 2-3.

"El resultado fue que la celebración de Messi no incitó a la violencia", afirmó Tebas durante una mesa redonda sobre violencia en el deporte base celebrada en Madrid esta mañana.

Al presidente de LaLiga no le pareció que el gesto del delantero argentino fuera "excesivo" y destacó el buen comportamiento del público del Real Madrid.

"No digo que Messi no provocase, digo que los efectos que hubo, de aplaudir a la afición del Bernabéu, no fueron violentos", matizó después Tebas, al atender a los medios de comunicación.

Otro de los ponentes de la mesa redonda, Isidoro San José, exjugador del Real Madrid y director de la escuela madrileña de fútbol que lleva su nombre, no opinaba lo mismo que el presidente de LaLiga.

"El gesto de Messi sí que incita a la violencia, se deberían sancionar ese tipo de acciones", dijo San José.

En la misma línea se pronunció el exárbitro Arturo Daudén Ibáñez, también presente en el coloquio. "Sí que es una provocación pero en absoluto justificaría la violencia", afirmó.

Por último, los tres hablaron de la necesidad de regular las celebraciones de los goles, "evitando humillaciones, cortes de manga o bailes osados", según palabras del propio Tebas.