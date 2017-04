Informe de aviación apunta que pasajero expulsado por United fue "agresivo"

Nueva York, 25 abr (EFE).- Un informe del Departamento de Aviación de Chicago (EEUU) señala que el pasajero expulsado por la fuerza de un avión de la compañía estadounidense United hace dos semanas se comportó "de forma agresiva" y se enfrentó al personal de seguridad que trató de desalojarlo, informan hoy medios locales.

El documento apunta a que el pasajero, David Dao, un médico de 69 años, actuó de manera "violenta", agitó los brazos y gritó cuando intentaron convencerlo de que abandonara el aparato, afirmó el canal de televisión ABC News.

"No me voy a bajar de este vuelo que he pagado con dinero. Me da igual si me arrestan", vociferó Dao, según sostiene el informe oficial, publicado en respuesta a una petición pública.

El texto también revela por primera vez el nombre de los cuatro agentes de aviación envueltos en el incidente, sucedido en Chicago el pasado 9 de abril y que desató una oleada de críticas en todo el mundo sobre el trato de las empresas de aviación a sus clientes.

Dao, que sufrió lesiones al ser arrastrado desde su asiento hasta el exterior del avión, agitaba sus brazos mientras estaba siendo expulsado, razón por la que los agentes no lograron sujetar bien al pasajero, que se golpeó la boca contra uno de los reposabrazos.

Además, siempre según el informe, los implicados aseguran que se vieron forzados a arrastrar a Dao, que se negaba a ponerse de pie.

La cadena ABC también obtuvo grabaciones policiales sobre el percance en el que se entiende que los agentes y personal médico que acudieron al lugar pensaron que Dao estaba causando un incidente en el avión porque United había vendido demasiados billetes.

Dao fue el protagonista de la última polémica de United, después de que rechazara quedarse en tierra para que la aerolínea pudiera transportar a cuatro de sus empleados y fuera arrancado a la fuerza de su asiento por un policía y sacado a rastras del vuelo.

Tras saltar a las redes sociales vídeos y fotos del incidente realizados por otros pasajeros, United se enfrentó a una crisis de comunicación, con numerosas críticas y mofas a la aerolínea y una bajada de sus acciones un día después de conocerse el suceso.

Por ello, el director ejecutivo de United, Oscar Muñoz, se vio forzado a disculparse dos días más tarde por un suceso que calificó de "horrible" y prometió una revisión de las políticas de la compañía.