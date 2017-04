Mel: "Lo hicimos con Atlético y Barça; podemos hacerlo con el Madrid"

A Coruña, 25 abr (EFE).- Pepe Mel, entrenador del Deportivo, ha afirmado que el conjunto coruñés puede "hacer" este miércoles ante el Real Madrid en el estadio de Riazor lo mismo que logró en ese mismo escenario "con el Atlético de Madrid (1-1) y el Barcelona (2-1)", a los que les restó puntos.

El técnico explicó que "el estado de ánimo es importante" en el fútbol y "no hay nada mejor" para subirlo "que hacer un buen partido con un gran equipo".

"Lo hicimos con el Atlético y el Barça y podemos hacerlo con el Madrid", señaló en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Abegondo.

Mel elogió a su homólogo en el Real Madrid, Zinedine Zidane, del que destacó, a pocas horas del partido con el conjunto blanco en Riazor, su capacidad para manejar un vestuario "con tantos egos" y conseguir que los "futbolistas disfruten".

"Zidane tiene algo importantísimo para un equipo de ese nivel, la capacidad para que los futbolistas disfrutan y estén a gusto. Un equipo con tantos egos necesita un entrenador con como yo tuve con Del Bosque o ahora Zidane, que tienen mucho dentro para hablar de fútbol pero que saben manejar un grupo. Zidane es de ese tipo, idóneo para el Madrid", comentó.

El preparador blanquiazul se permitió dar "un consejo" al técnico del Real Madrid: que piense en las semifinales de la Liga de Campeones la próxima semana ante el Atlético de Madrid y rote en Riazor pese a la derrota de este domingo con el Barcelona (2-3).

"No estoy en la cabeza de Zidane, pero imagino que ahora (la situación) le aprieta más que antes. Le doy un consejo, el miércoles juega contra el Atlético y esos no regalan nada", indicó el entrenador madrileño.

No obstante, Mel, que como jugador se formó en la cantera del Real Madrid, destacó el potencial de toda la plantilla del equipo blanco, también de la 'segunda unidad', aunque a la hora de citar los nombres de los jugadores cometió un desliz al llamar Kovacevic (exjugador, entre otros, de la Real Sociedad) a Kovacic.

"Para mí son grandísimos futbolistas Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Morata, Kovacic o James, que jugaron muy bien en Leganés y sacaron el partido de Gijón. No supone mucha tranquilidad que unos no jueguen para que jueguen los otros", señaló.

El técnico deportivista no quiso "entrar a valorar" el recurso que ha presentado el Real Madrid para intentar que Sergio Ramos pueda jugar en el estadio de Riazor tras haber sido expulsado ante el Barcelona y dejó la "cuestión" en manos de los Comités.

Mel anunció que recibirá al Real Madrid con hombres de refresco por la acumulación de partidos de esta semana, en la que, tras haber perdido con la Real Sociedad (1-0) y enfrentarse al conjunto blanco, visitará al Atlético Osasuna.

"Un mínimo de cuatro cambios por lo menos sí va a haber porque tenemos que refrescar el equipo. Sería ilógico repetir el once", apuntó el preparador del Dépor, quien, no obstante, matizó que eso no implica que esté reservando jugadores para Pamplona.

"Me tomo los partidos con la prioridad del primero porque si hago una alineación pensando en Pamplona le estoy diciendo indirectamente a la plantilla que el partido importante es el del domingo a las 12", precisó.

Mel declaró que como "al Madrid solo le valen los tres puntos", imagina que saldrá a Riazor con la intención de "ganar" y dijo que el Deportivo también tiene el mismo objetivo.

"El que sale ganando es el espectador. A nosotros y a ellos solo nos valen los tres puntos, así que intentaremos hacerles daño sabiendo las virtudes que tienen, que son muchísimas, y los defectos, que son muy pocos", comentó.

A pesar de que el objetivo del Deportivo es ganar, sumar tampoco lo vería con malos ojos el entrenador madrileño.

"Está claro que antes de jugar el partido si tu oponente es el Real Madrid, ganador de la 'Champions' y que está en las semifinales, y empatas nadie se va a ir a cama sin cenar, pero el objetivo no es un punto, son tres", opinó.

El técnico afirmó que el Deportivo no debe "obviar" que tiene que "corregir cosas" después de la derrota ante la Real Sociedad (1-0) y "ponerle cura".

"Tenemos errores en el juego posicional, no hay líneas de pase y entonces los jugadores tienen que correr más que lo que deben. El equipo corre mucho, pero corre mal, corre cuando no debe correr, perdemos la pelota con facilidad y es mucha ventaja para el rival", apuntó.

Mel afirmó que esos problemas no vienen por "una cuestión técnica" porque los jugadores "están capacitados de sobra para esta categoría" y señaló que "es cuestión de seguir una ruta" que él les tiene que "marcar".