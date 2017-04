Góngora dice que ganar en Girona fue "una inyección de moral" para el UCAM

Murcia, 25 mar (EFE).- El capitán del UCAM Murcia, Juan Francisco Góngora, ha dicho que ganar el pasado sábado por 1-2 en el campo del Girona fue "una inyección de moral" en su pelea por la permanencia en LaLiga 1/2/3 de fútbol y ha adelantado que "la salvación va a estar cara, porque los de atrás no flojean".

Así lo ha comentado en rueda de prensa antes del entrenamiento con el que la plantilla que dirige Francisco Rodríguez ha empezado a preparar el próximo partido, el sábado a las cuatro de la tarde contra el Tenerife en el estadio La Condomina.

El cuadro universitario llega a ese compromiso, de la trigésima sexta jornada, con la moral alta tras vencer en el estadio Montilivi ante un Girona que es segundo en la tabla, aunque con la certeza de que hay mucho camino por andar, pues los murcianos son decimoséptimos con 41 puntos y tienen la zona de descenso a Segunda B a solo dos puntos de distancia.

"Es verdad que la salvación va a estar cara, no sabemos en cuántos puntos, pero tenemos que seguir sumando victorias, porque los de atrás no flojean. El Almería volvió a ganar, el Córdoba obtuvo un punto importante en Mallorca... Hay algunos equipos descolgados, pero tenemos que seguir apretando y ahora es cuando no hay que venirse abajo, pues hay muchos adversarios importantes que buscan salir del descenso", ha manifestado el defensa malagueño.

Los tres puntos conseguidos en Girona suponen "una inyección de moral para el equipo", que fue capaz de imponerse en "un campo muy complicado".

"Desde el primer minuto fuimos a por la victoria y esta actitud es de valorar, ya que a pesar del gol encajado, el equipo no se vino abajo y al final pudimos darle la vuelta al marcador", ha resaltado, al tiempo que ha dejado claro que "la ambición de este grupo sigue creciendo".

Contra el Tenerife, un histórico del fútbol español y que es tercero en la categoría de plata, Góngora espera "un partido complicado" ante quienes "están haciendo las cosas muy bien durante toda la temporada y crean mucho peligro al contragolpe, por lo que habrá que estar atentos".

"No obstante -ha añadido-, nosotros volvemos a La Condomina, donde en el último encuentro perdimos tres puntos ante el Rayo que nos hicieron daño, y vamos con ganas de seguir sumando para estar un paso más cerca del objetivo de la permanencia".

El defensa lateral izquierdo ha sido titular en cinco de las seis últimas jornadas cuando llevaba bastantes semanas fuera del once.

Sobre ello hoy ha reconocido que se encuentra "totalmente recuperado" de la lesión de pubis que arrastraba y "con la moral muy alta" por su rendimiento, sobre todo por la última victoria.

"Me siento cómodo y espero poder seguir ayudando a mis compañeros tanto dentro como fuera del terreno de juego, ya que lo más importante es el objetivo colectivo", ha afirmado.