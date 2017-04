Gobierno vincula revisión de la regla de gasto a cumplir objetivo de déficit

Madrid, 25 abr (EFECOM).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado hoy que el Gobierno está trabajando para revisar en el futuro el contenido de la regla de gasto, pero antes se debe salir "como país" del déficit excesivo por lo que este año debe seguir vigente ese mecanismo.

En respuesta durante el pleno del Senado, Montoro ha celebrado el superávit logrado por las administraciones locales y se ha mostrado dispuesto a revisar este mecanismo en concordancia con las instituciones europeas y trabajando con las distintas administraciones pero no antes de cumplir con ese objetivo del 3,1 % de déficit.

"El Gobierno está trabajando con otras administraciones para revisar en un futuro el contenido de la regla de gasto (...) pero primero tendremos que salir como país del procedimiento de déficit excesivo", ha explicado Montoro.

"No vale decir que yo ya he salido como administración (...) la obligación de todos es cumplir con la regla de gasto", ha subrayado a las preguntas de dos senadoras sobre la situación que viven los entes públicos que, pese a contar con 7.000 millones de superávit, no pueden hacer uso de todo ese dinero y que le pedían una reforma de este mecanismo.

La regla de gasto, vigente desde 2014, fija el aumento máximo del gasto, frente al año anterior, en el que pueden incurrir las administraciones públicas y está en el 2,1 % para este año.

No significa que no le dejen gastar, ha enfatizado Montoro, sino que no pueden gastar mas de un 2,1 % que el año anterior. "Deben centrarse en las prioridades", ha subrayado.

Montoro también ha pedido al resto de grupos y administraciones que se involucren en esa posible revisión y confía en que este sea el último año en que España esté sometido al procedimiento de déficit excesivo en Europa y se pueda recuperar capacidad de acción.

"No puede ser que levantemos una queja (...) cuando aún estamos en ese proceso de déficit excesivo", ha remachado.