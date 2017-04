El Gobierno niega el despido de ocho empleadas del Instituto de la Mujer

Madrid, 25 abr (EFE).- El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha afirmado hoy que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades no ha despedido a ocho empleadas y ha añadido que lo que ha ocurrido es que sus contratos no han sido renovados.

"No se ha despedido a ninguna mujer. Eso es faltar a la verdad jurídica y material. No se han renovado unos contratos, eso no es despedir, y no hay que decir nada más", ha zanjado Garcés ante la diputada socialista Carmen Cuello durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para presentar la partida presupuestaria del Ministerio en 2017.

Se ha referido así a la polémica surgida a raíz de que ocho trabajadoras técnicas denunciaran al organismo por el encadenamiento de contratos de obras y servicios, después de lo cual no mantuvieron el empleo, tal y como han lamentado partidos como PSOE y Podemos y el sindicato UGT.