Gobierno madrileño, convencido de que caso Lezo no va salpicar a sus miembros

Madrid, 25 abr (EFE).- El portavoz del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, se ha mostrado convencido de que el caso Lezo no salpicará al Ejecutivo actual, y ha recordado que, de hecho, el gabinete de Cristina Cifuentes es "parte activa" en el proceso, dado que parte de la investigación partió de una denuncia de Canal de Isabel II.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Garrido ha recordado que Canal de Isabel II -que él preside desde que es consejero de Presidencia y Justicia- denunció ante la Fiscalía unas irregularidades detectadas en la compra de una de sus filiales de Latinoamérica.

"No solo somos parte activa, sino que vamos a seguir siéndolo, vamos a seguir colaborando con la Justicia, y entendemos que no va a haber nada relacionado con el actual Gobierno", ha subrayado.

Lo que sí es inevitable, ha añadido, es el daño que genera a todos la imagen de un expresidente de la Comunidad de Madrid en la cárcel, imagen que "causa estupor, desolación y vergüenza".

"Nadie desearía que algo así se produjese", ha afirmado, pero ha celebrado que la justicia en España funcione y sea "igual para todos".

Canal de Isabel II, ha seguido explicando Garrido, va a seguir siendo una empresa pública, toda vez que es una entidad que "funciona", que "tiene un mercado atractivo" y que genera unos beneficios de unos 200 millones de euros al año. "No hay razón para que no tenga que seguir siendo pública; lo es y lo va a seguir siendo", ha garantizado.

Otra cosa es que a partir de ahora se vayan a "mejorar determinados mecanismos de control" para evitar nuevas irregularidades.

En el próximo Consejo de Administración, ha explicado Garrido, se van a presentar medidas para reforzar los controles internos y la transparencia de los distintos procesos de contratación y de compra de empresas filiales.

"Vamos a reforzar el área financiera y a realizar auditorías en las más importantes de nuestras filiales internacionales para conocer el estado de todas estas empresas", ha asegurado.

Con todo, ha recordado que desde que Cifuentes llegó al Gobierno ya se produjeron cambios en Canal, como cambiar la fórmula de adjudicación de la contratación.

Por otro lado, Garrido ha señalado que el grupo parlamentario del PP en la Asamblea no se plantea tomar ninguna medida contra la diputada Isabel González, hermana de dos encausados -Ignacio y Pablo González- y esposa de otro, Juan José Caballero.

El portavoz del Gobierno ha recordado que Isabel González no aparece como investigada, y por tanto "no hay ninguna razón o argumento" para pedirle que deje su escaño.

"Nosotros diferenciamos a las personas de su entorno familiar, es lo justo", ha dicho Garrido, porque de no ser así se cometerían injusticias "con muchas personas". "Mientras no aparezca imputada en un procedimiento no hay nada que decir", ha insistido.

Respecto a la consulta ciudadana que Podemos Comunidad de Madrid iniciará el próximo 2 de mayo sobre la presentación de una moción de censura a Cifuentes, Garrido ha asegurado que este partido puede consultar "lo que le parezca oportuno".

"Tenemos claro que el Gobierno está trabajando bien para todos los madrileños", cumpliendo el pacto de investidura con Ciudadanos y el programa electoral, mejorando "notablemente" los servicios públicos.