Garitano: "No tenemos mucho tiempo para pensar en lo que ha pasado"

Madrid, 25 abr (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, recordó este martes el polémico tanto con la mano de Bakambu que les costó la derrota ante el Villarreal la última jornada, expresando su deseo de "pasar página" y centrarse en el encuentro de este miércoles ante Las Palmas.

"Tuvimos una desgracia grande porque era muy importante poder sumar en Villarreal, nos dolió mucho como se nos fue el partido. Nos quedan cinco jornadas, estamos en una situación relativamente buena, pero sabiendo que va a ser muy duro esto, y necesitamos la mejor versión individual de cada uno, del grupo, de la gente de fuera", dijo Garitano, en rueda de prensa, previa al duelo ante los canarios.

"No tenemos mucho tiempo para pensar lo que ha pasado, y espero que no nos condicione para ninguno de los partidos porque esas situaciones, ojalá que no, se pueden volver a repetir", añadió.

Garitano, asimismo, apuntó: "Tenemos que salir con muchas ganas independientemente de lo que ocurrió la semana pasada. Cada partido nos lleva a estar más cerca de conseguir un increíble objetivo que es mantenernos. Ocurrió lo que ocurrió y espero que esas situaciones no nos condicionen y no seamos peores en el terreno de juego".

"Puede pasar que volvamos a tener un contratiempo en cualquier jugada y que eso nos haga peores. Haciendo las cosas bien no hemos tenido opciones de sumar estas semanas. Tenemos que centrarnos en el juego única y exclusivamente e intentar ser muy competitivos para poder sacar el partido adelante", agregó.

Garitano habló también de una iniciativa de la Federación de Peñas por la cual mostrarán su descontento con los últimos arbitrajes en el minuto doce del encuentro: "Me parece bien todo lo que hagan. Lo que espero es que estén con el equipo, que animen al equipo y que no se distraigan en otras cosas, porque eso te hace peor. Todo lo que no puedes controlar te hace peor, te condiciona y no te ayuda".

"Todo lo que no puedes controlar te hace peor y lo que te hace peor no te ayuda. Necesitamos estar todo el mundo con el equipo, con la gente que salga, con el Leganés. Y olvidarnos de los demás. El árbitro que venga mañana no tiene culpa de lo que pasó. Hay que centrarse en nosotros, única y exclusivamente en nosotros", indicó.

Asimismo, cree que esto no afectará al arbitraje: "A la gente en Primera no creo que le vayan a influenciar esas situaciones. Espero que el árbitro tenga una buena noche, nada más. Que no nos dé nada, que no se equivoque en nada, y que nos dediquemos únicamente a lo que sabemos hacer, que es jugar al fútbol".

Sobre el rival, comentó: "El objetivo de salvarse ya lo tienen. Hubo un momento de temporada en el que querían aspirar a algo más y no les ha dado. Tienen talento, vienen de hacer una gran temporada. Pero cuando no tienes ningún objetivo es peligroso también".

"Son jugadores técnicamente buenos, tienen velocidad y eso es muy peligroso. Sin la necesidad de los puntos, depende del día que tengan, te puede hacer muchísimo daño. Vamos a ver si entre todos jugamos un partido muy fuerte para tener opciones de poder sacarlo adelante", completó.

Además fue preguntado acerca del hecho de que el Sporting, rival directo, juegue antes que ellos las próximas jornadas: "Antes de empezar el partido sabremos a qué diferencia estamos. Eso no lo puedes cambiar, está ahí. Lo más importante es saber lo que tienes que hacer tú".

"Por suerte dependemos de nosotros y eso desgasta un poquito menos. Mejor estar como estamos nosotros. Pase lo que pase seguiremos dependiendo de nosotros en el siguiente partido porque empezamos la jornada hasta la fecha por lo menos a cuatro puntos. Vamos a centrarnos en el siguiente partido y a intentar sacarlo adelante", declaró.

Por último, aseguró que no piensa en la aparición de primas o 'manos negras' que les puedan condicionar en las jornadas finales: "Solo creo en mi equipo, en que lo podemos hacer bien para poder conseguir el objetivo. Me centro exclusivamente en eso. Todo lo demás desgasta mucho. Piensas muchas historias que no te sirven para nada. Lo único que nos vale es jugar bien para poder sacar los puntos".