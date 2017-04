García-Alix reúne a fotógrafos de mirada sublime y heterodoxa en PHotoEspaña

Madrid, 25 abr (EFE).- PHotoEspaña va a cumplir 20 años y para celebrarlo este año y el que viene se van a celebrar ediciones temáticas como la llamada "Carta blanca", que en esta edición dirigirá Alberto García-Alix, quien se convierte en "comisario" de la muestra "La exaltación del ser. Una mirada heterodoxa".

Una propuesta en la que García-Alix, que forma parte de la historia de la fotografía de este país, Premio Nacional, entre otros muchos galardones, reunirá a grandes fotógrafos cuya mirada gire en torno a lo "sublime y lo heterodoxo", según ha explicado él mismo durante la presentación de este espacio llamado "Carta blanca", dentro de PHotoEspaña que tendrá lugar del 31 de mayo al 27 de agosto.

Así el fotógrafo que siempre se ha inspirado en a la calle y a los seres que la recorren, y que dice que ha llegado tarde "a lo digital" -"yo soy un clásico", ha programado a los creadores Paulo Nozolino, Antonio d'Agata, Anders Petersen, Pierre Moliner, Karlheinz Weinberger, Teresa Margolles, Adam Brooberg y Pliver Chanarin para esta sección.

Todos ellos estarán en diferentes espacios como Círculo de Bellas Artes, Centro Centro, Museo Romántico o Tabacalera, donde, además, García-Alix ha preparado un Laboratorio Editorial, en el que los invitados del mundo fotográfico se interrelacionarán y discutirán, "una sinergía de la que se beneficiarán los ponentes y los visitantes" , ha subrayado.

"Uno se reconoce en lo que ama y amo estos trabajos me siento identificado en esta pulsión que ellos demuestran y lo que amo así lo hago mío", ha explicado García Alix, sobre estos fotógrafos.

La muestra "parte de la palabra 'sublime', como exaltación corpórea del dolor y el placer, esa idea romántica que encarnaría el Marqués de Sade, y del término 'heterodoxo, que es lo que está fuera de la norma", ha recalcado.

"Bajo esta premisa pensé en un fotógrafo español -ha argumentado-, pero que al final no pude conseguirlo, David Nebraza. Intentamos ponernos en contacto con él, fue imposible. Estuve en París vi toda su obra, el editor nos la cedía pero me parecía algo inmoral presentar la obra de un autor que está vivo, pero que no iba a estar presente".

Tras no conseguir a este autor -en la muestra no hay ningún español porque "no hay tantos autores que traten esta temática", ha precisado-, el fotógrafo ha seleccionado a los artistas que más le gustan, ha reconocido García-Alix que se ha mostrado más cerca del concepto de "sublime" que de "heterodoxo".