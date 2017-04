Galicia alerta a la CE del posible impacto del "brexit" sobre sector pesquero

Bruselas, 25 abr (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, alertó hoy a la Comisión Europea (CE) del importante impacto que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ("brexit") puede tener sobre el sector pesquero gallego.

En una reunión hoy con el director general de Asuntos marítimos e pesqueros de la CE, Joâo Aguiar, el presidente autonómico gallego mostró la "preocupación" de Galicia por los efectos que puede tener el "brexit" y se comprometió a enviar datos a Bruselas sobre ese posible impacto, explicó en declaraciones a la prensa.

Núñez Fejóo, que asistió a la feria Seafood Expo Global, recordó que la salida de Reino Unido de la UE afectará en particular a más de 105 buques gallegos que faenan en aguas de Gran Sol y de las Malvinas y a alrededor de 1.700 tripulantes gallegos, lo que implica un volumen de negocio de más de 250 millones de euros.

Indicó asimismo que las autoridades gallegas ya han remitido a Bruselas un primer informe que deja constancia de esos posibles efectos y que presentará un nuevo documento sobre el impacto socieconómico del "brexit" para "sensibilizar" a la CE sobre ese punto.

Confió asimismo en que la pesca sea considerada un "elemento fundamental", en la futura relación entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) y advirtió de que la pesca no puede ser "la parte más débil" de la nueva relación.

El presidente autonómico recordó además la relación de Galicia desde hace "muchas décadas" con los caladeros del Gran Sol y de las Malvinas y consideró que "lo lógico es que sigamos pescando tras la salida del Reino Unido", aunque reconoció que "eso dependerá de los acuerdos posteriores"

"Tenemos que estar permanentemente en contacto con las autoridades estatales y comunitarias, presentando informes sobre el impacto social y económico", insistió.

Además del "brexit", en la reunión se habló de la necesidad de flexibilizar los Totales Admisibles de Capturas y Cuotas, para que los países que no agoten sus cuotas las dejen libres para que las puedan utilizar otros, y de suavizar también los descartes, es decir, la práctica de devolver al mar las capturas no deseadas, vivas o no.