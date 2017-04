La Federación de Peñas del Leganés protestará contra los arbitrajes

Madrid, 25 abr (EFE).- La Federación de Peñas del Leganés ha anunciado que protestará contra los arbitrajes sufridos por el conjunto blanquiazul tras el gol con la mano anotado por Cédric Bakambu que le costó la derrota en su visita al Villarreal.

Esta disconformidad se reflejará en el estadio de Butarque durante el minuto doce del encuentro que enfrentará a los madrileños contra Las Palmas este miércoles, tal como informan a través de las redes sociales.

En un tuit publicado en la cuenta de la propia Federación de Peñas, se indica: "¡Basta ya! Nos quitaréis puntos, pero nunca la ilusión por nuestro equipo. Ayúdanos en la pañolada y pitada en el 12' #RespetoAlLega".

Preguntado en rueda de prensa por esta iniciativa, el técnico Asier Garitano comentó: "Me parece bien todo lo que hagan. Lo que espero es que estén con el equipo, que animen al equipo y que no se distraigan en otras cosas porque eso te hace peor. Todo lo que no puedes controlar te hace peor, te condiciona y no te ayuda".

"Espero que estén con el equipo, que animen y que no se distraigan en cosas que no puedes controlar. Todo lo que no puedes controlar te hace peor y lo que te hace peor no te ayuda. Necesitamos estar todo el mundo con el equipo, con la gente que salga, con el Leganés. Y olvidarnos de los demás. El árbitro que venga mañana no tiene culpa de lo que pasó. Hay que centrarse en nosotros, única y exclusivamente en nosotros", añadió.

Además cree que esto no afectará al arbitraje: "A la gente en Primera no creo que le vayan a influenciar esas situaciones. Espero que el árbitro tenga una buena noche, nada más. Que no nos dé nada, que no se equivoque en nada y que nos dediquemos únicamente a lo que sabemos hacer, que es jugar al fútbol".