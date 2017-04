Zapatero y Madina defienden la abstención del PSOE ante militantes del PSC

Barcelona, 24 abr (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el diputado Eduardo Madina han defendido hoy ante dos centenares de militantes del PSC la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy y han reivindicado la candidatura de Susana Díaz, con duras críticas hacia su rival, Pedro Sánchez.

Ambos dirigentes han acudido hoy a Barcelona como embajadores de la candidatura de Díaz en las primarias socialistas, a la espera que la presidenta andaluza recale en la capital catalana el miércoles.

Zapatero se ha reunido esta mañana con el líder del PSC, Miquel Iceta, y después ha acudido a un almuerzo en Cornellà de Llobregat con alcaldes del PSC, entre ellos Àngel Ros (Lleida), Josep Fèlix Ballesteros (Tarragona), Xavier Amor (Pineda) o David Bote (Mataró), u otros dirigentes como el expresidente catalán José Montilla, el exministro Celestino Corbacho, la exsenadora Helena Arribas o la primera teniente de alcalde de Castelldefels, María Miranda.

Por su parte, Madina ha almorzado también con militantes del PSC de Barcelona, acompañado por la exdiputada en el Congreso Meritxell Cabezón.

Y han cerrado la jornada en un coloquio conjunto en la sede del PSC ante 200 personas, con presencia de la exministra Leyre Pajín, la exdiputada Isabel López Chamosa y el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, en calidad de anfitrión de la ejecutiva.

Tanto Zapatero como Madina han defendido la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy tras el tumultuoso comité federal socialista que desembocó en la dimisión de Pedro Sánchez.

El expresidente ha reconocido que la abstención "no fue fruto de una voluntad política ni de cariño a Rajoy", sino que "fue fruto de tener 85 escaños y no poder sumar".

"Para gobernar, o ganas o sumas. No había suma, no había otra posibilidad, la única alternativa era ir a otras elecciones y una mayoría absoluta del PP", ha señalado.

En este sentido, ha dicho sentirse "orgulloso" de que el PSOE se "haya hecho cargo del país una vez más y no tener que ir a unas nuevas elecciones".

Por su parte, Madina ha argumentado que el socialismo "decidió que las instituciones y la democracia española no son propiedad de nadie, que nadie tiene derecho de bloqueo, que si ganas gobiernas, pero si no puedes hacer gobierno, no puedes bloquear a quien ha ganado. Nadie tiene derecho de pernada sobre el funcionamiento de las instituciones, ninguna persona está por encima de ellas".

Ha pedido "cuidar" las siglas centenarias del PSOE y "no mentir sobre los hechos ocurridos en este partido" y ha asegurado que de estas primarias dependerá si con Sánchez sale un "PSOE débil, que se conforma con 85 diputados, que cree que con 90 hace historia, que sale a ser tercero y se arrastrará" o si el partido tiene la oportunidad de salir con una candidata que "mire al futuro y no haga de este congreso un tráfico de facturas pendientes", en referencia a Díaz.

También Zapatero ha sugerido que "es fácil agradar al pueblo y decir a la gente lo que suena fácil" y él ha dicho que cree "en los políticos y líderes que no se quejan, que no echan la culpa a los demás, que asumen la responsabilidad".

"Apoyo a Susana porque unió al PSOE de Andalucía y la veo capaz de hacerlo con el PSOE. Tenemos que liderar este país dentro del sistema, que no se nos ocurra competir con los que tienen veleidades antisistema, porque estaremos perdidos", ha advertido Zapatero.

El expresidente ha defendido además la reforma del articulo 135 de la Constitución. "El problema no fue ése. El problema es que lo que decían del 135 los adversarios hubo gente que se lo creyó. Y cuando no lo defiendes, acabas dando la razón", ha dicho en alusión también a Sánchez. "Tenemos que defender lo que hemos hecho".

Y ha justificado que "no se consultara al pueblo o se hiciera elecciones". "¿Quién tiene que asumir la responsabilidad, el gobernante o trasladarla irresponsablemente a los ciudadanos? ¿O es que íbamos a tener más dinero en las arcas públicas?".

A la salida del acto en la sede del PSC, una decena de partidarios de la oposición al gobierno de Venezuela se ha manifestado, ha lanzado consignas contra Zapatero y le ha abucheado cuando su vehículo abandonaba la sede del PSC.