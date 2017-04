Valverde: "Hemos tenido la fortuna de marcar al final"

Eibar , 24 abr .- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha reconocido este lunes, tras ganar (0-1) al Eibar en el campo de Ipurúa, que su equipo "ha tenido la fortuna de marcar al final", al referirse al gol de Raúl García en el descuento.

El técnico del conjunto rojiblanco ha admitido que los guipuzcoanos han dominado tanto al comienzo de la primera parte como de la segunda.

"El Eibar intenta llevar el partido a su terreno. Ha salido con mucha intensidad y hemos tenido dificultad para contactar con los jugadores de adelante. Después hemos tenido espacio y hemos podido realizar nuestro juego. El Eibar jugaba todo para arriba. No ha habido ocasiones claras al principio", ha señalado.

La tarjeta roja que vio Gonzalo Escalante (m. 55), el centrocampista argentino del equipo eibarrés, condicionó el desenlace del duelo de rivalidad regional entre dos clubes vascos. Con superioridad numérica los vizcaínos llevaron el mando del encuentro.

"La expulsión ha sido decisiva, porque luego nosotros hemos empezado a dominar, y han llegado las ocasiones de Muniain y Raúl García. La exclusión ha sido absurda, demasiado clara en un partido sin contactos violentos. La idea de Escalante ha sido la de cortar el contraataque, pero hay otras formas de hacerlo", ha indicado el preparador de los bilbaínos.

Parecía que el 0-0 era inamovible, aunque el Athletic marcó en el minuto 93 aprovechando que el Eibar jugaba con 10 hombres y que acusó el cansancio.

"El partido era de empate y se ha deshecho. Hemos tenido la fortuna de marcar al final, porque el partido parecía que iba a acabar con 0-0", ha resaltado Valverde.

Preguntado el preparador si había existido la falta que señaló el árbitro en la jugada que acabó en gol, respondió de forma tajante. "las faltas las veo a favor del Athletic e incluso esa me ha parecido penalti", ha afirmado

El triunfo permite al Athletic Club recuperar el sexto puesto que el domingo perdió tras la victoria de la Real Sociedad. "Está claro que es el momento decisivo de la liga en la que no puedes fallar. Cada punto vale mucho. El Eibar ha demostrado que está haciendo una temporada extraordinaria. Nos costaba salirnos de la presión. Lo achacó a la presión del rival", ha explicado.

Aunque los vizcaínos aventajan al equipo eibarrés en 6 puntos más el 'gol-average' particular, todavía no desecha al Eibar en la lucha por jugar en Europa. "La diferencia de seis puntos no es decisiva", ha sentenciado.